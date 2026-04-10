한화생명금융서비스(이하 한금서)가 간병인 신청부터 보험금 청구까지 원스톱으로 가능한 특화 서비스를 개시한다고 10일 밝혔다.

이동학 한화생명금융서비스 경영지원실장(왼쪽)과 박재병 케어닥 대표가 9일 열린 전략적 양해각서(MOU) 체결식에서 기념 촬영을 하고 있다. 한화생명금융서비스 AD 원본보기 아이콘

한금서는 전날 서울 여의도 본사 63빌딩에서 시니어 토탈 케어 기업 '케어닥'과 전략적 양해각서(MOU)를 체결했다. 체결식에는 이동학 한금서 경영지원실장과 박재병 케어탁 대표 등 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 장기요양서비스 이용자가 100만명이 넘는 상황에서 간병보험과 간병서비스에 대한 고객의 니즈가 매우 크다는 점에 착안해 진행됐다. 간병서비스와 간병보험 수요는 증가함에도 불구하고 기존에는 서비스 신청 및 보험금 청구과정이 분리돼 있어 고객의 불편이 컸다.

한금서는 이번 협약을 통해 케어닥 플랫폼에 한금서 고객 대상 전용 상담 콜센터를 구축했다. 전용 콜센터로 고객이 간병서비스를 신청할 경우 24시간 내로 간병인을 우선 배정받을 수 있다.

이번 협약을 통해 한금서 설계사들은 간병보험 안내는 물론 고객이 간병이 필요한 순간에 보험을 활용한 차별화 서비스까지 안내할 수 있어 고객 경험이 크게 향상될 것으로 기대된다.

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이동학 한화생명금융서비스 경영지원실장은 "이번 협약은 FP들이 고객 수요를 실질적으로 대응할 수 있는 기반이 될 것"이라며 "보험 판매와 간병 서비스를 함께 연계함으로써 영업 경쟁력은 물론 고객 서비스의 질도 한층 높아질 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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