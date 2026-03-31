이사회 제안 안건 원안 가결

코웨이 정기 주주총회에서 방준혁 의장이 사내이사로 재선임됐다. 행동주의펀드 얼라인파트너스가 주주 제안한 감사위원회 위원 전원 사외이사 구성과 사외이사 이사회 의장 선임안은 부결됐다.

코웨이는 31일 오전 충청남도 공주시 유구읍에 위치한 코웨이 본점에서 제37기 정기주주총회를 열고 주요 안건을 원안대로 의결했다고 밝혔다.

31일 오전 충남 공주시 코웨이 본점에서 열린 제37기 정기주주총회에서 서장원 대표가 인사말을 하고 있다. 코웨이 AD 원본보기 아이콘

이날 주주총회에서는 ▲재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인 ▲정관 일부 변경 ▲이사 선임 ▲감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 ▲이사 보수한도 승인 등의 안건이 상정돼 최종 승인됐다.

코웨이는 사내이사로 방준혁, 서장원, 김순태 등 3인을 재선임했다. 사외이사로 전시문을 신규 선임했다. 또한 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선우혜정과 정희선을 신규 선임했다.

정관 일부 변경 안건도 함께 의결됐다. 코웨이는 집중투표제와 전자주주총회 제도를 도입하고 분기 배당 기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있도록 관련 규정을 개정했다.

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서장원 코웨이 대표는 "앞으로도 주주와의 소통을 이어가고 기업가치 제고와 지속 가능한 성장을 위해 노력하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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