[동문건설, ‘용인 고림 동문 디 이스트’ 항공조감도] AD 원본보기 아이콘

경기도 용인시에서 생활과 교육, 교통 인프라를 고루 갖춘 신규 아파트가 분양을 앞두고 있어 수요자들의 관심이 쏠리고 있다. 동문건설이 4월 공급 예정인 '용인 고림 동문 디 이스트'가 그 주인공이다.

최근 주택 시장에서는 특정 요소에 치중하기보다 주거 전반의 균형을 갖춘 이른바 '육각형 입지'가 중요하게 부각되고 있다. 실거주 만족도는 물론 향후 자산가치까지 좌우하는 요소로 작용하면서 생활, 교육, 교통, 자연환경 등을 두루 갖춘 단지에 대한 선호가 높아지는 분위기다.

'용인 고림 동문 디 이스트'는 이러한 흐름에 부합하는 단지로 평가받는다. 단지는 경기도 용인시 처인구 고림동 620번지 일원에 조성되며, 지하 2층~지상 23층, 6개 동, 전용면적 59㎡, 74㎡, 84㎡의 총 350가구 규모로 조성된다.

무엇보다 뛰어난 교육 여건이 강점이다. 단지는 고진초(병설유치원 포함)를 비롯해 고진중, 고진고를 모두 도보권에 둔 쿼드러플 학세권 입지를 갖췄다. 자녀들의 안전한 통학 환경이 보장됨에 따라 학부모 수요자들의 높은 관심이 기대된다.

생활 인프라도 탄탄하다. 하나로마트, CGV, 이마트, 용인중앙시장, 처인구청 등 다양한 편의시설 이용이 편리하다. 고림2지구 내 조성 예정인 문화공원과 경안천 수변공원 등 풍부한 녹지 공간이 인접해 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있다.

교통망 역시 우수하다. 에버라인 고진역을 통해 용인 시내 이동이 수월하며 기흥역에서 분당선으로 환승하면 판교 및 강남 등 주요 업무지구로의 접근이 용이하다. 오는 6월 전 구간 개통 예정인 GTX-A 구성역 이용이 가능해 서울 접근성도 한층 개선될 전망이다. 여기에 경강선 연장(예정) 등 광역 철도망 확충 사업이 추진되고 있어 향후 교통 여건은 더욱 좋아질 것으로 보인다.

차량 이용 시에는 인근 용인IC를 통해 영동고속도로와 수도권 제2순환고속도로 진입이 가능해 수도권 주요 지역으로 이동하기 좋다. 향후 개통 예정인 동용인IC를 이용하면 세종포천고속도로 접근성도 대폭 향상될 전망이다.

미래가치도 주목할 부분이다. 단지는 삼성전자와 SK하이닉스 용인 반도체 클러스터를 비롯한 대규모 산업 개발과 맞물린 배후 주거지로서의 수혜가 예상된다. 산업단지 조성에 따른 인구 유입과 주거 수요 증가가 가시화되는 만큼 중장기적인 가치 상승 여력도 충분하다는 평가다.

특화 설계도 눈여겨볼 만하다. 남향 위주의 배치와 판상형 중심 설계를 적용해 채광과 통풍을 극대화했다. 세대 내에는 팬트리와 드레스룸 등 효율적인 수납 공간을 확보해 공간 활용도를 높였다. 지상에 차가 없는 공원형 아파트로 설계돼 입주민의 안전한 보행 환경을 보장하며 단지 내 산책로와 휴게 공간이 어우러진 조경 특화를 통해 일상 속 휴식을 제공한다.

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'용인 고림 동문 디 이스트'의 견본주택은 경기도 용인시 수지구 동천동 일원에 마련될 예정이다.

lshb01@asiae.co.kr



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