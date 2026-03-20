최인호 주택도시보증공사 사장은 20일 서울 강남구에서 김한모 한국디벨로퍼협회 회장을 비롯한 협회 회장단과 만나 업계 현안에 대해 의견을 나눴다. 앞서 지난 12일 한국리츠협회, 이튿날 한국주택건설협회와 간담회를 갖는 등 현장 목소리를 듣는 데 주력하고 있다.

최인호 주택도시보증공사(HUG) 사장(앞줄 왼쪽 두 번째), 김한모 한국디벨로퍼협회 회장(앞줄 왼쪽 세 번째) 등 관계자들이 20일 간담회에서 기념사진을 찍고 있다. 주택도시보증공사 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 자리는 주택공급의 시작인 디벨로퍼, 즉 개발사업자로부터 어려워하는 점을 직접 듣고 실질적인 금융지원책을 모색하기 위해 마련했다. 최 사장은 "사업성이 우수함에도 일시적인 유동성 부족과 높은 금리 부담으로 사업이 지체되고 있는 사업장에 저금리로 유동성을 지원하겠다"고 말했다.

AD

자금조달 초기 단계인 브릿지론에서 본 프로젝트파이낸싱(PF)으로 전환을 원활히 할 수 있도록 중소 건설사나 개발사를 대상으로 PF 특별보증 공급을 꾸준히 늘리기로 했다. 정부의 9·7 도심 주택공급확대 정책에 따라 도심주택특약보증 등 제도도 빨리 개선키로 했다. 최 사장은 "올해 주택 건설 관련 보증공급 규모를 연 100조원 수준으로 늘리겠다"며 "단순 보증기관을 넘어 개발과 시공, 금융을 잇는 부동산 생태계의 버팀목이 되겠다"라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>