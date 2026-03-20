김건희 여사 의혹에 중단된 고속도로 사업

정무수석 "교통 혼잡 극심…미룰 수 없어"

상반기 예산지원 방안 마련, 새 용역 발주

이재명 대통령이 중단 상태인 서울~양평 고속도로 사업의 재개를 지시했다. 상반기 중 사업 재개를 위한 예산지원 방안을 마련하고 2029년 말 착공할 계획이다.

홍익표 청와대 정무수석은 이날 춘추관 브리핑에서 "이 대통령 지시로 정부는 2023년 7월 이후 사업 추진이 중단된 서울~양평 고속도로 사업을 재개하기로 했다"고 말했다.

서울~양평 고속도로 사업은 경기도 하남시와 양평군 일대를 연결하는 왕복 4차로를 신설하는 사업이다. 수도권 동부지역 간선 기능 강화를 위해 추진했지만 윤석열 대통령 당선 이후 김건희 여사의 특혜 의혹이 제기돼 중단됐다.

홍 수석은 "평일에는 출퇴근 차량이 집중되고 주말에는 관광수요가 몰리면서 국도 6호선과 수도권 제1 순환망의 교통 혼잡은 날로 극심해지는 상황"이라면서 "2029년에는 교산 신도시 입주를 앞둔 상황임을 고려하면 서울~양평 고속도로 사업은 더 이상 미룰 수 없는 과제"라고 설명했다.

이어 홍 수석은 "기획예산처는 올해 상반기 중 사업을 재개하기 위한 예산지원 방안을 마련할 예정"이라며 "이에 기반해 새로운 타당성 조사 용역을 발주하고 지역 주민과 미래 세대를 위한 최적의 노선을 신속히 결정해 2029년 말에는 사업에 착공할 수 있게 하겠다"고 강조했다.

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또 그는 "정부는 서울~양평 고속도로 사업을 둘러싼 정치적 논란을 불식시키고, 관련 절차를 속도감 있게 추진하겠다"며 "이를 통해 양평지역 주민들의 염원에 부응하고 고속도로 이용객들의 교통편의를 증진해 수도권 동부지역에 오래된 숙원사업을 해결하도록 하겠다"고 공언했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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