옴부즈만과 함께 만드는 청렴, 시민이 신뢰하는 행정 구현

경남 양산시가 옴부즈만과 협력 체계를 구축하며 행정 투명성 강화에 나섰다.

양산시는 19일 투명하고 신뢰받는 행정 구현을 위해 옴부즈만과 '2026년 양산시 민·관 청렴 거버넌스 구축 협약'을 체결했다.

옴부즈만 민관 청렴 거버넌스 협약. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약을 통해 양측은 ▲청렴 관련 각종 시책 시민 홍보 ▲공무원과 관련자 비위행위 모니터링 ▲청렴사업 방향성·아이디어 제시 ▲청탁금지법 정착과 시민사회 청렴문화 조성 홍보 등 4개 분야에서 적극 협력하기로 뜻을 모았다.

옴부즈만(위원장 한상철) 위원들은 부패 없는 공직사회 조성을 위한 실천 의지를 다졌으며, 시민 권익 보호에 앞장서는 옴부즈만이 참여함으로써 행정 내부의 자정 노력에 시민의 감시 기능이 더해져 정책의 실효성이 한층 높아질 것으로 기대된다.

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양산시 관계자는 "옴부즈만과의 협력을 통해 행정의 공정성과 투명성이 더욱 강화될 것"이라며 "시민이 신뢰할 수 있는 청렴한 양산시 구현에 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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