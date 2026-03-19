18일 부경컨벤션홀

국립부경대학교는 18일 오후 부경컨벤션홀에서 '부경CEO아카데미' 제2기 입학식을 개최하고 지역 리더들의 재도약을 위한 교육 여정을 본격화했다.

부경CEO아카데미 제2기 입학식. 국립부경대 제공 AD 원본보기 아이콘

부경CEO아카데미는 국립부경대가 지역 각 분야를 이끄는 리더들을 위해 마련한 최고위 과정으로, 지난해 제1기가 출범한 데 이어 이날 제2기가 입학했다.

입학식에는 해운대비치 골프앤리조트 박명진 회장, 해양수산개발원 조정희 원장, 부산은행 김영준 상무, 농협중앙회 부산본부 류기웅 부본부장 등 2기 입학생 50여명과 배상훈 총장, 하명신 대외부총장(부경CEO아카데미 과정장), 박원용 학무부총장, 한경수 연구부총장, 박세호 총동창회장 등이 참석했다.

부경CEO아카데미 제2기 과정은 이날 첫 강의인 배상훈 총장의 특강을 시작으로 내외부 우수 강사진을 초청해 매주 수요일 저녁마다 경영·재무·리더십·교양·연수·세미나 등 프로그램을 진행한다.

이날 입학식에는 제1기 원우들도 참가해 제2기 원우들의 입학을 축하하고 환영했다. 제1기 원우회는 올해 개교 80주년을 맞은 국립부경대에 최근 발전기금 1억원을 기부하며 대학 발전을 응원했다.

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배상훈 총장은 "우리 대학의 뛰어난 역량과 탁월한 캠퍼스 인프라를 적극 활용해 부경CEO아카데미 과정을 아낌없이 지원하겠다. 여러분이 이 과정을 통해 지역과 산업 현장에서 더욱 활약하는 혁신 리더로 성장할 것으로 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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