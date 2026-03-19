자립지원 시범사업 확대…자립장애인 새로운 출발 응원

영천시는 지난 18일 중앙동 '장애인 자립주택'에서 독립생활을 시작한 입주자의 자립을 축하하고, 안정적인 지역사회 정착을 응원하기 위해 입주 환영식을 개최했다.

지난해 9월 망정동 자립주택에서는 남매의 첫 자립을 축하하는 입주 환영식이 성황리에 열린 바 있다.

장애인 자립주택 입주 환영식에서 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 영천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 두 번째 입주는 32세와 29세 남매로, 그간 다양한 자립 준비 과정을 거쳐 자신들의 새로운 생활을 시작하게 됐다.

이날 환영식에는 사업 수행기관인 영천시장애인종합복지관 관계자를 비롯해 영천시 관계자, 장애인활동지원사, 가족 등 10여 명이 참석해 새로운 출발을 축하했다.

참석자들은 축하 인사와 함께 선물을 전달하는 등 응원의 뜻을 전했으며, 입주자도 자립을 시작하게 된 소감을 밝혔다.

입주자 노 모 씨는 "이번 기회를 통해 스스로 생활을 꾸려가며 안정적인 자립을 이루고 싶다"며, "작은 일부터 하나씩 해 나가면서 스스로 살 수 있는 힘을 키우겠다"고 포부를 밝혔다.

김미희 사회복지과장은 "자립주택 입주는 단순한 주거 제공을 넘어, 장애인이 자립할 수 있는 기반을 마련하는 중요한 사업"이라며, "앞으로도 지속적인 관심과 지원으로 더 많은 장애인들이 꿈을 실현할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

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한편, '장애인 지역사회 자립지원 시범사업'은 수행기관인 영천시장애인종합복지관으로 문의하면 상세히 안내받을 수 있다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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