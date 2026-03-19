e스포츠·디지털 교육 분야 다양한 교류·협력 진행

동의대학교 대외협력원(원장 김치용)이 지난 17일 충남 천안시 청소년복합커뮤니티센터에서 한국e스포츠교육연합(의장 최삼하)과 협약을 체결하고 e스포츠·디지털 교육 인재 양성에 본격 착수했다.

빠르게 성장하는 콘텐츠 산업에 대응하는 교육 협력의 신호탄이다.

왼쪽부터 한국e스포츠교육연합 최삼하 의장, 동의대 김치용 대외협력원장. 동의대 제공 AD 원본보기 아이콘

한국e스포츠교육연합 주관으로 진행된 '충남 e스포츠 포럼 Frontier-X' 행사의 일환으로 진행된 이 날 협약식에는 동의대 김치용 대외협력원장과 한국e스포츠교육연합 최삼하 의장이 참석했다.

양 기관은 협약에 따라 ▲e스포츠·디지털 교육 분야 교육과정 공동 개발과 운영 ▲전문가·실무진의 지식 교류·연구, 정책 개발, 프로젝트 공동 수행 ▲현장 중심형 산학연 프로그램과 실습·현장 경험 제공 ▲글로벌 교류 등에 상호 협력하기로 했다.

동의대 김치용 대외협력원장은 "e스포츠는 인공지능과 디지털 전환이 가속화되는 현대 사회 변화의 중심에 있는 산업이자 교육 플랫폼이다"라며 "다양한 교류와 협력을 통해 e스포츠의 글로벌 무대 진출과 산업 발전은 물론 관련 분야 학생들의 진로 확장을 위해 노력하겠다"라고 말했다.

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한국e스포츠교육연합(IEEU KOREA, International Esports Education Union Korea)은 e스포츠를 정규 교육의 중요한 축으로 삼고 미래 산업 교육의 플랫폼으로 활용하겠다는 비전으로 올해 1월 공식 출범했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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