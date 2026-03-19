엑스페릭스, 'PTE World 2026' 5년 연속 참가…유럽 출입국 디지털화 대응 본격화

엑스페릭스 엑스페릭스 close 증권정보 317770 KOSDAQ 현재가 3,230 전일대비 60 등락률 -1.82% 거래량 141,702 전일가 3,290 2026.03.19 10:44 기준 관련기사 바이셀스탠다드, 40억 시리즈A 투자유치…상반기 클로징 목표 [특징주]엑스페릭스, '국가AI컴퓨팅센터'에 국산 NPU 쓴다…퓨리오사AI 투자 부각↑ '조각투자' 빌딩에서 영화·선박 등 다양해진다 전 종목 시세 보기 가 영국 런던에서 열리는 글로벌 공항 산업 전시회 'PTE World 2026'에 참가하며 해외 시장 공략에 속도를 내고 있다고 19일 밝혔다. 회사는 이번 참여로 5년 연속 PTE World(구 Passenger Terminal EXPO)에 참가하게 됐으며, 공항 디지털 전환 분야에서의 입지를 꾸준히 확대하고 있다.

엑스페릭스는 이번 전시에서 프랑스 IT 서비스 기업 Inetum과 공동 부스를 운영하며, 공항 및 출입국 환경에 특화된 생체인식 기반 디지털 신원확인 솔루션을 공개했다. 양사는 여객 처리 전 과정에 적용 가능한 통합 인증 기술을 중심으로 글로벌 공항 관계자들과 접점을 확대하고, 유럽 시장 내 사업 기회를 모색 중이다.

PTE World는 전 세계 공항 운영사와 정부기관, 항공사, 보안 및 인증 기술 기업들이 참여하는 대표적인 산업 행사다. 최근에는 생체인식, 디지털 ID, 자동화, 스마트 인프라 등 공항 운영의 효율성과 보안을 동시에 높일 수 있는 기술이 주요 이슈로 부각되면서 실제 사업 협력으로 이어지는 네트워크 플랫폼 역할이 강화되고 있다.

특히 올해 행사는 유럽의 출입국 디지털화 정책이 본격화되는 시점과 맞물려 주목도를 높였다. 유럽연합(EU)은 솅겐 외부 국경에서 비EU 국적자의 출입국 정보를 자동으로 등록하는 디지털 시스템인 EES(Entry/Exit System)를 2025년 10월부터 단계적으로 도입하고 있다.

해당 시스템은 얼굴 인식과 지문 등 생체정보를 활용해 단기 방문자의 출입국 기록을 관리하며, 기존 여권 도장 방식의 대체 수단으로 자리 잡고 있다. 이에 따라 유럽 전역에서 생체인식 기반 출입국 인프라 수요가 빠르게 증가하고 있다.

엑스페릭스는 이번 공동 부스를 통해 글로벌 공항 관계자들과 다수의 미팅을 진행하며 향후 프로젝트 협력 가능성을 구체화했다. 특히 Inetum과의 협력을 기반으로 공공 및 공항 인프라 사업에 대한 접근성을 높이고, 현지 중심의 사업 확장 기반을 확보했다는 설명이다.

회사 관계자는 "PTE World는 글로벌 공항 산업 주요 의사결정자들이 모이는 자리로, 기술력을 직접 선보이고 사업 기회를 발굴할 수 있는 중요한 플랫폼"이라며 "EU의 EES 전면 시행을 앞두고 생체인식 출입국 솔루션 수요가 확대되는 만큼, Inetum과의 협력을 바탕으로 유럽을 포함한 글로벌 시장에서 레퍼런스 확보와 사업 확장을 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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한편 엑스페릭스는 바이오인식 기반 신원확인 기술을 중심으로 디지털 ID와 IP 사업 등으로 포트폴리오를 확대하며 글로벌 시장 진출을 가속화하고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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