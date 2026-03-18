[IPO현미경]코스모로보틱스, 4분기 매출 역성장

정정 공시에 사업·재무 리스크 드러나

상위 2개사가 매출 3분의 2 '편중'

"유럽 자회사에 60억 매출채권"

코스닥 상장을 추진 중인 웨어러블 재활로봇 기업 코스모로보틱스는 최근 정정 증권신고서를 제출했다. 단순한 수치 보완을 넘어 매출 구조, 미래 실적 추정의 전제 조건, 재무지표와 매출채권 현황 등이 투자자들이 눈여겨봐야 할 정보들이 구체적으로 담겨있다. 회사가 당초 제시한 성장 시나리오와 최근 실적 흐름 사이의 간극도 함께 드러났다는 평가도 나온다.

4분기 매출 30% 역성장…2027년 3.5배 성장 현실성은

18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면, 코스모로보틱스는 2025년 매출이 89억원을 기록하고, 2026년에는 129억원, 2027년에는 309억원까지 늘어날 것으로 추정하고 있다. 2027년에는 영업이익 61억원을 기록하며 흑자 전환에 성공할 것으로 예상했다. 공모가 산정 역시 이러한 미래 실적 추정을 기반으로 이뤄졌다. 이 계획이 현실화하려면 매출 증가가 상당히 가파르게 이어져야 한다.

그러나 이번 정정신고서에 새로 추가된 가결산 수치는 다른 그림을 보여준다. 2025년 4분기(10~12월) 매출은 17억4700만원으로 전년 동기 24억8200만원 대비 30% 역성장했다. 영업손실과 당기순손실도 지속됐다. 2026년 1~2월 합계 매출은 6억6200만원에 그쳤다. 연간 목표 129억원을 달성하려면 남은 10개월에 122억원의 매출이 발생해야 한다. 월평균으로 환산하면 약 12억원으로, 현재 월 매출 속도의 약 4배 수준이다.

흑자전환의 핵심 가정도 이번 정정을 통해 처음으로 구체화됐다. 코스모로보틱스는 "추정손익 달성을 위해서는 다음의 핵심 가정의 충족돼야 한다"면서 ①미국 가정용(Home-Use) 시장 확대 ②판매단가 유지 ③산업용 로봇(COSaver) 시장 진입을 꼽았다. 이 중 하나라도 차질이 생기면 추정치 달성이 어렵다는 점을 회사 스스로 인정한 것이다. 이 내용은 최초 신고서엔 없다가 정정 과정에서 추가됐다.

두 제품·소수 거래처 의존…매출 구조 편중

코스모로보틱스의 매출 구조는 제품과 거래처 모두에서 편중도가 높은 편이다. 2025년 3분기 기준 상위 5개 매출처 비중 합계는 85.94%로, 사실상 대부분의 매출이 소수 거래처에서 발생한다. 특히 1위 A사가 36.84%, 2위 B사가 27.57%를 차지해 두 곳만으로 전체 매출의 약 64%에 이른다.

이 비중은 최근 몇 년 사이 더 높아졌다. 상위 5개사 매출 비중은 2022년 43.10%에서 2023년 58.78%, 2024년 59.63%로 증가했고, 2025년 3분기에는 85.94%까지 뛰었다. 코스모가 밝힌 "최근 3개 사업연도 동안 특정 매출처에 대한 매출 의존도는 높지 않다"는 설명과 실제 수치 사이에는 다소 간극이 있는 셈이다. 제품 측면에서도 집중도가 높다. 코스모로보틱스 매출 대부분은 성인용 재활로봇 '엑소아틀레트(EA2)'와 소아용 제품 '밤비니틴즈(BAM-T)' 두 제품에서 발생한다. 두 제품 매출 비중을 합치면 전체의 90% 이상이다. 신규 라인업을 개발하고 있지만 아직 시장 초기 단계다.

이러한 편중 구조가 어떤 위험으로 이어질 수 있는지는 정정 신고서에서 뒤늦게 반영됐다. 주요 수출국의 의료기기 규제 변화나 인증 지연, 경쟁사 제품 출시로 인한 가격 경쟁 심화 등이 발생할 경우 특정 시장과 거래처 의존도가 높은 구조에서 실적 변동성이 확대될 수 있다고 밝힌 것이다. 코스모로보틱스는 "국내외 제조 및 물류 분야 고객사를 신규 확보함으로써 매출처를 다변화할 계획"이라며 "향후 제품 포트폴리오 확장이 성공적으로 이루어질 경우, 특정 제품군 및 매출처에 대한 의존도는 분산될 것"이라고 설명했다.

이자보상비율 마이너스·매출채권 증가

정정 증권신고서에서는 재무안정성과 관련된 지표도 대거 추가됐다. 특히 기존 신고서에는 없던 이자보상비율이 처음 제시됐다. 이자보상비율은 영업이익으로 이자 비용을 얼마나 감당할 수 있는지를 보여주는 지표다. 일반적으로 1배 미만이면 영업이익만으로 금융비용을 충당하기 어렵다는 의미다. 2025년 3분기 말 기준 코스모로보틱스의 이자보상비율은 -8.18배다. 업종 평균 약 1.38배와 비교하면 격차가 적지 않다.

앞서 '동종 업종 평균 하회'라고만 설명했던 매출채권 지표에서도 구체적인 숫자들이 추가됐다. 매출채권 잔액은 2022년 말 2억2000만원에서 2025년 3분기 말 59억8000만원으로 약 27배 증가했다. 같은 기간 자산 대비 매출채권 비중도 2.9%에서 25.3%로 늘었다. 매출채권 회전율은 2022년 38.84회에서 2025년 3분기 2.75회로 크게 낮아졌다. 제품을 판매한 뒤 아직 받지 못한 돈이 늘었고, 판매 대금을 현금으로 회수하는 속도는 예전보다 느려졌다는 의미다. 코스모로보틱스는 "과거까지 매출채권이 미회수된 적이 없었고 유럽 자회사에 대한 매출이기 때문에 매출채권 미회수에 대한 위험은 낮은 것으로 판단하고 있다"고 설명했다.

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한편 코스모로보틱스는 희망공모가 밴드를 5300원~6000원으로 설정했다. 총 공모주식 수는 417만 주, 공모 예정 금액은 약 221억원에서 250억원이다. 오는 30일부터 4월 3일까지 기관투자자 대상 수요예측을 거쳐 4월 9~10일 청약을 받는다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr



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