로보티즈와 국내 주요 호텔서 배송로봇 서비스

배송 성공률 100% 달성…룸서비스 매출 3배 ↑

로봇·서비스 인프라 하나로 묶어 운영

카카오모빌리티는 자율주행 로봇 전문기업 로보티즈와 협력해 국내 주요 호텔에서 로봇 배송 상용 모델을 수립했다고 16일 밝혔다.

카카오모빌리티는 2024년 로보티즈와 플랫폼 기반 실내외 배송로봇 서비스 출시를 위한 업무협약을 체결하고 신라스테이 서초, 반얀트리 클럽 앤 스파 서울 등 호텔에서 상용 로봇 배송 서비스를 적용해왔다.

카카오모빌리티 로봇 서비스 ‘브링(BRING)’이 호텔에서 고객에게 어메니티를 배송하기 위해 이동하는 모습. 카카오모빌리티 AD 원본보기 아이콘

카카오모빌리티의 플랫폼 도입 이후 일평균 로봇 가동률은 도입 초기 대비 약 8배 상승했다. 배송 실패 사례가 감소하면서 배송 성공률도 100%를 달성했다. 직원들의 대기 시간과 단순 반복 업무가 줄면서 호텔 직원들이 고객 대면 응대와 같은 고부가가치 업무에 집중할 수 있게 됐다는 설명이다.

로봇 플랫폼을 통해 매출을 늘린 사례도 나왔다. 한 호텔에서는 플랫폼 기반의 QR 기반 주문 시스템을 결합한 뒤 룸서비스 판매 매출이 약 3배 증가한 것으로 나타났다.

이 같은 성과는 로봇과 서비스 인프라를 하나의 플랫폼으로 통합해 운영 효율을 높이면서 가능해졌다는 설명이다. 카카오모빌리티는 로봇 플랫폼에 인프라, 보안, 이기종 로봇 통합 관제, 장애 관리 등의 개별 기술을 통합했다. 이와 함께 운송 관리 시스템(TMS)을 기반으로 실시간 수요-공급 예측 알고리즘과 매칭 기술도 적용했다.

기술적 지원과 함께 로봇 서비스 운영 컨설팅도 진행했다. 고객사의 서비스 우선순위와 업무 개선 요구사항에 맞춰 운영 방식을 맞춤 설계하는 식이다. 카카오모빌리티는 단순히 배송 주문과 로봇 기기를 연동하는 것에 머무르지 않고 운영 구조를 설계하는 데 집중했다고 강조했다.

카카오모빌리티는 플랫폼 기술과 서비스 표준화 역량을 바탕으로 플랫폼 기반의 로봇 생태계 확장에 나선다. 로보티즈를 비롯해 LG전자, 베어로보틱스 등 국내 로봇 기업과의 협력해 로봇 생태계 확산을 위한 산업 표준을 구축할 계획이다.

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김진규 카카오모빌리티 피지컬 AI 부문장은 "로봇 플랫폼은 제조사의 기술력과 산업현장의 요구사항 사이의 간극을 메우는 핵심 고리"라며 "데이터 기반의 수요 예측과 수요-공급 최적화, 라우팅 등 카카오모빌리티가 축적해온 모빌리티 기반 기술을 바탕으로 국내 로봇 생태계 확산을 돕겠다"라고 말했다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



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