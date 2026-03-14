김민석 총리 "트럼프, 김정은 대화 의중 물어…북미 관련 조처 지시"
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백악관서 20분간 단독 면담…북핵 해법 담은 구체적 아이디어 전달
트럼프, 북한에 높은 관심…"김 위원장과 대화 원하는지 궁금하다" 질문
무역법 301조 관련 USTR 측 "한국 특별히 표적 삼은 것 아냐" 입장 확인
미국을 방문 중인 김민석 국무총리는 13일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 백악관 대통령 집무실(오벌오피스)에서 약 20분간 단독 면담을 가졌다. 김 총리는 이 자리에서 북한 문제에 대한 견해를 밝히고 관계 개선을 위한 구체적인 아이디어를 제안했다.
트럼프 대통령 만난 김민석 국무총리. 연합뉴스
김 총리, 트럼프에 북한 '관계 정상화' 시그널 분석 전달
김 총리는 이날 워싱턴DC 한국문화원에서 가진 한국 특파원단과의 간담회에서 "트럼프 대통령이 김 위원장과 좋은 관계를 유지하고 있다며, 김 위원장이 미국이나 나와 대화를 원하는지 궁금하다고 내 의견을 물었다"고 전했다.
이에 대해 김 총리는 북한의 최근 표현이 '못 만날 이유가 없다'에서 '우리 사이가 꼭 나쁠 이유는 없다'로 진전된 점을 지적하며, 이는 관계 정상화를 암시하는 것으로 대화 가능성이 열려 있다고 답했다. 또한 김 총리는 트럼프 대통령을 한반도 문제를 해결할 유일한 역량을 지닌 리더이자 '피스메이커'로 평가했고, 트럼프 대통령은 이에 만족스러운 반응을 보인 것으로 알려졌다.
"구체적 카드 제안에 트럼프 지시 하달"… 영문 메모 전달 예정
김 총리는 꽉 막힌 북미 관계를 풀어낼 구체적인 아이디어를 트럼프 대통령에게 제시했다. 김 총리에 따르면 트럼프 대통령은 해당 제안에 매우 흥미를 보였으며, 즉석에서 보좌관에게 내용을 파악해 북한에 대해 어떤 조처를 하라고 지시했다.
김 총리는 "제안한 구체적 내용은 정상이 직접 밝히기 전에는 적절치 않다"며 말을 아꼈으나, 구두로 전달한 판단과 의견을 영문 메모로 작성해 출국 전 트럼프 대통령 측에 전달할 계획이라고 밝혔다.
통상 현안 논의… "한국, 타국보다 유리한 입장 될 수도"
한편 김 총리는 제이미슨 그리어 미무역대표부(USTR) 대표와의 면담 내용도 공개했다. 김 총리는 무역법 301조 조사가 한국을 표적으로 삼고 있는지 질의했고, 그리어 대표는 "여러 나라를 보편적으로 대상으로 한 것이어서 한국을 특별히 표적으로 삼은 것은 아니다"고 분명히 답했다.
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특히 그리어 대표는 한국이 다른 나라보다 유리한 입장이 될 수도 있다는 점을 언급하며 향후 긴밀한 소통을 약속했다고 김 총리는 덧붙였다.
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