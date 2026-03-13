국방·제조 특화 LLM·피지컬 AI 기술 협력 본격화

네이버클라우드는 인공지능(AI) 소프트웨어 전문기업 코난테크놀로지와 '국방·제조 특화 거대언어모델(LLM) 및 피지컬 AI 협력'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 협력은 보안과 전문성이 필수적인 국방·제조 도메인에 최적화된 AI 모델을 설계하는 동시에 피지컬 AI 실행 방안을 구체화하기 위해 마련됐다.

양사는 네이버클라우드의 풀스택 AI 역량과 코난테크놀로지의 에이전틱 AI 전략을 결합해 AI 전환(AX)을 이끌 계획이다.

앞으로 양사는 AI 핵심 분야에서의 기술 협력을 구체화한다. 먼저 국방·제조 도메인에 특화된 데이터와 모델을 공동 개발하고 LLM과 피지컬 AI 기술을 결합한 현장 지능화 솔루션을 구현한다. 아울러 네이버클라우드가 제공하는 클라우드 인프라에서 코난테크놀로지의 AI 솔루션을 실행하고 이를 바탕으로 공동 사업을 추진한다.

김유원 네이버클라우드 대표는 "코난테크놀로지와의 긴밀한 공조를 통해 국방과 제조 산업에 특화된 LLM과 피지컬 AI 기술을 결합한 새로운 AI 협력 모델을 만들어갈 것"이라며 "네이버클라우드의 안정적인 클라우드 인프라와 AI 기술을 기반으로 산업 현장에서 실제 활용 가능한 AI 생태계를 확대해 나가겠다"라고 말했다.

김영섬 코난테크놀로지 대표는 "생성형 AI의 산업 현장 확대는 물론, 국산 기술로 국가 전략 산업의 AI 주권 확보를 위한 실질적 해법을 찾고자 고심해 왔다"라면서 "이러한 지향점이 네이버클라우드와 맞닿아 있어 기쁘게 생각하며, 국산 AI 기술력을 결집해 피지컬 AI 기반 산업 지능화의 최적안을 제시하겠다"고 밝혔다.

