하와이 킬라우에아 화산 분화

세계에서 가장 활발한 활화산

미국 하와이에서 화산이 분화하면서 내뿜은 용암 기둥이 미국 엠파이어 스테이트 빌딩 높이(약 380m)에 근접했다.

11일(현지시간) 미국 NBC 방송에 따르면, 전날 하와이주 하와이섬 동단 킬라우에아 화산에선 분화가 이뤄졌다. 이번 분화를 측정한 미 지질조사국에 따르면, 이로써 킬라우에아 화산에선 43번째 분화가 발생했다. 분화는 지난 10일 오전 9시17분에 시작돼 이날 오후 6시21분까지 약 9시간 이어졌다.

킬라우에아 화산에서 용암이 치솟는 모습.

화산이 내뿜은 용암은 최고 1300피트(약 396m)로 측정됐다. 이는 엠파이어 스테이트 빌딩 최고층 높이보다도 높고, 첨탑을 포함한 총 높이(443m)에만 못 미치는 수준이다.

이날 킬라우에아 화산의 분화구 2개에선 최대 9.1㎞ 높이에 달하는 화산재 기둥이 뿜어져 나오기도 했다. 분화의 여파로 인근 전망대에 18㎝ 높이 화산재가 쌓였다.

지질조사국 하와이 화산 관측소는 항공 및 화산 경보 단계를 적색으로 상향했고, 하와이주 당국도 인근 11번 고속도로를 폐쇄했다. 지질조사국은 "축구공 크기, 또는 이보다 작은 낙하물이 하와이 화산 국립공원에서 관측됐다"며 "위험한 노면 상태를 조성하고 있다"고 경고했다.

한편 킬라우에아 화산은 하와이에서 두 번째로 가장 거대한 화산이며, 전 세계에서 가장 활발한 활화산 중 하나로 손꼽힌다. 2024년 12월23일 첫 분화가 시작된 이후 지금도 간헐적인 용암 분이 포착되고 있다.

