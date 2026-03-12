대한민국 장애인 대표팀이 11일(현지시간) 2026 밀라노·코르티나 동계 패럴림픽에서 은메달 2개를 추가하며 역대 최고 성적을 또 한 번 경신했다. 김윤지는 금메달 1개, 은메달 2개 등 총 3개의 메달을 목에 걸어 한국 동계 패럴림픽 역대 최다 메달리스트에 등극했다.

김윤지는 이날 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 크로스컨트리 스키 여자 10㎞ 인터벌 스타트에서 26분51초6의 기록으로 은메달을 추가했다.

앞서 김윤지는 지난 8일 바이애슬론 여자 개인 12.5㎞에서 한국 여자 선수 최초의 동계 패럴림픽 금메달을 따냈다. 이어 10일 크로스컨트리 스키 여자 스프린트 좌식에서 은메달을 수확했다.

김윤지가 11일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계 패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 10㎞ 인터벌 스타트에서 은메달을 획득한 뒤 기뻐하고 있다. 연합뉴스

이번 대회에서만 금메달 1개와 은메달 2개를 획득한 김윤지는 2018 평창 대회에서 금메달 1개, 동메달 1개를 땄던 신의현을 넘어 역대 최다 동계 패럴림픽 메달리스트가 됐다.

이날 휠체어컬링 믹스더블(혼성 2인조)의 백혜진-이용석 조도 은메달을 추가했다. 백혜진-이용석 조는 결승에서 중국의 왕멍-양진차오 조에 연장 접전 끝에 7-9로 아쉽게 패했다. 비록 금메달은 놓쳤지만 한국 휠체어컬링은 2010 밴쿠버 대회 혼성 4인조 은메달 이후 16년 만에 패럴림픽 두 번째 메달을 수확했다.

이로써 한국은 이번 대회에서 현재까지 금메달 1개, 은메달 3개, 동메달 1개를 수확했다. 이미 전날 기준 금·은·동 하나씩으로 패럴림픽 역대 최고 성적을 냈던 2018 평창 대회(금 1·동 2) 기록을 넘어선 데 이어 다시 기록을 갈아치운 것이다.

종합 15위에 자리한 한국은 목표였던 종합 20위권 진입 굳히기에 돌입했다.

김윤지는 크로스컨트리 스키 여자 20㎞ 인터벌, 바이애슬론 스프린트 추적 등에서 추가 메달을 노린다.

휠체어컬링 혼성 4인조 팀은 이날 예선 7차전에서 미국에 2-9로 패했지만 예선 성적 4승3패로 4위에 자리하고 있다. 12일 캐나다, 13일 이탈리아와의 남은 두 경기 결과에 따라 상위 4개 팀에 주는 준결승 진출권을 확보할 수 있다.

