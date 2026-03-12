세계 콩팥의 날 기념 국립보건연구원 분석

근육량 가장 적은 환자군 42.5% 악화

만성신장병 환자의 근육량 감소와 단백질-에너지 소모 상태가 신장 기능 저하와 사망 위험을 높인다는 연구 결과가 나왔다.

질병관리청 국립보건연구원은 12일 세계 콩팥의 날을 맞아 국내 만성신장병 장기추적 연구자료를 분석한 결과, 근육량이 적은 환자는 근육량이 많은 환자보다 신장 기능 악화 위험이 약 4.47배 높은 것으로 나타났다. 단백질-에너지 소모 지표 중 3개 이상 해당하는 환자는 사망 위험이 최대 3.78배 높았다.

근감소 지표(SI)와 신장 기능 악화 위험 간의 상관관계. 국립보건연구원

연구진은 투석 전 단계 환자 1957명을 대상으로 근육량 감소와 신장 기능 악화의 관계를 분석했다. 그 결과 근육량이 가장 많은 그룹의 신장 기능 악화 비율은 14.3%였으나 근육량이 가장 적은 그룹은 42.5%로 약 3배 높았다. 연령과 기저질환 등을 보정한 뒤에도 근육량이 가장 적은 환자군의 신장 기능 악화 위험은 가장 많은 환자군보다 4.47배 높은 것으로 분석됐다.

국립보건연구원은 이번 연구를 통해 근육 감소가 단순한 노화 현상이 아니라 만성신장병의 진행과 밀접하게 연관된 건강 지표임을 확인했다고 설명했다. 특히 혈액검사 수치를 이용해 계산하는 근감소 지표(SI)를 활용하면 근육 상태와 신장 질환 위험을 함께 평가할 수 있어 임상적 활용 가능성도 높다는 평가다.

단백질-에너지 소모 정도에 따른 사망 위험률. 국립보건연구원

연구진은 단백질-에너지 소모 상태와 환자 예후의 연관성도 분석했다. 투석을 받지 않은 만성신장병 환자 2238명을 분석한 결과 단백질-에너지 소모 지표가 하나도 없는 환자에 비해 2개 이상에 해당하는 환자의 사망 위험은 2.78배, 3개 이상 해당하는 환자의 사망 위험은 3.78배 높았다.

특히 단백질-에너지 소모는 통상 3개 이상 지표에 해당할 때 사망 등을 예측하는 위험인자로 활용되는데, 이번 연구에서는 2개만 해당해도 사망 및 심혈관계 이상 위험이 증가하는 것으로 처음 확인됐다.

임주현 내분비신장질환연구과장은 "국내 만성신장병 환자를 장기 추적한 연구 결과를 통해 근감소의 위험성을 확인했다는 점에서 의미가 크다"며 "향후 만성신장병 환자의 운동·영양 중재를 포함하는 근거 기반 관리 방안을 마련할 필요가 있다"고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



