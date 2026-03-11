엑스러브. RBW 제공

엑스러브. RBW 제공

AD
원본보기 아이콘

알비더블유(RBW)가 자회사 WM엔터테인먼트가 최근 257엔터테인먼트와 포괄적 사업양수도 계약을 체결하고 인수 후 통합(PMI) 절차에 들어갔다고 11일 밝혔다.


이번 계약에 따라 WM엔터는 257엔터의 지식재산권(IP) 자산과 소속 가수 전속권 일체, 임직원을 포함한 사업 전반을 포괄적으로 넘겨받았다. RBW는 그룹 엑스러브(XLOV)를 영입해 해외 시장 공략에 속도를 낼 방침이다.

지난해 1월 데뷔한 엑스러브는 우무티, 루이, 현, 하루 등 4명으로 구성됐다. 이들은 K팝 남성 아이돌 최초로 성별 구분을 없앤 '젠더리스(Genderless)'를 지향한다.


김진우 RBW 대표는 "257엔터의 독창적인 창작 역량을 높게 평가한다"며 "RBW와 DSP미디어, WM엔터테인먼트의 사업 기반과 노하우를 모아 강력한 시너지를 낼 것"이라고 했다.

박재용 257엔터 대표는 "이번 협력을 통해 K팝 트렌드를 더 빠르게 전 세계로 확장할 수 있을 것"이라고 전했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"커피 마시고 산책 좋았는데"…40대 '파이어족' 사무직으로 돌아갔다 "커피 마시고 산책 좋았는데"…40대 '파이어족' 사...
AD

RBW에는 마마무와 원위, 오마이걸, 카드(KARD), 안예은, 영파씨, 가비엔제이 등이 소속돼 있다.


이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈