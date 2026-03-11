기후부, 중동 에너지 리스크 대응 점검

신월성1·고리2 이달 재가동 추진

5월까지 원전 추가 가동

김성환 기후에너지환경부 장관이 11일 서울 영등포구 소재 한국전력 남서울본부에서 한국전력, 한국수력원자력, 한국가스공사 등 에너지 관련 산하 기관과 중동상황 관련 에너지안보 점검 회의를 주재하고 있다. 기후에너지환경부. AD 원본보기 아이콘

중동 정세 악화로 국제유가와 천연가스 가격이 급등하는 가운데 정부가 원전 이용률을 높이고 석탄발전 운전을 유연하게 조정하는 등 전력 수급 대응에 나섰다.

기후에너지환경부는 11일 서울 여의도 한국전력공사 남서울본부에서 김성환 장관 주재로 '중동 상황 관련 에너지대책 점검회의'를 열고 중동 상황 장기화에 대비한 에너지 대응 방안을 논의했다. 회의에는 한국전력공사, 한국수력원자력, 발전5사, 한국가스공사, 민간발전사, 에너지경제연구원 등이 참석했다.

정부는 정비 중인 원전을 적기에 재가동해 원전 이용률을 높이기로 했다. 현재 15기(설비용량 16.45GW)가 가동 중인 원전을 중심으로 이달 중 신월성1호기와 고리2호기를 재가동하고, 5월 중순까지 한빛6호기, 한울3호기, 월성2·3호기 등 추가 원전이 차질 없이 재가동되도록 한국수력원자력의 정비와 행정 역량을 집중한다는 계획이다.

또 액화천연가스(LNG) 수급 차질이 발생할 가능성에 대비해 석탄발전을 유연하게 운전하는 방안도 검토하기로 했다. 현재 정부는 제7차 미세먼지 계절관리제(2025년 12월 1일~2026년 3월 31일)에 따라 주중에는 석탄발전기 출력의 80% 수준으로 운전을 제한하고, 주말에는 경부하기에 필수적이지 않은 일부 석탄발전기를 가동 정지하고 있다.

다만 LNG 수급 불안이 현실화할 경우 황사와 미세먼지 영향이 적은 시기를 고려해 석탄발전 가동률을 높이는 방안이 검토된다. 이 과정에서 저유황탄 사용과 대기오염방지시설 가동 확대 등을 통해 발전량이 늘더라도 미세먼지 배출이 급격히 증가하지 않도록 관리한다는 방침이다.

최근 중동 상황으로 국제유가와 천연가스 가격이 상승하고 있지만 전력시장 가격에 반영되는 데는 일정한 시차가 있어 현재까지 전기요금에 미치는 직접적인 영향은 제한적인 것으로 정부는 보고 있다. 다만 고유가 상황이 장기간 지속되고 LNG 도입이 차질을 빚을 경우 전력시장 영향이 커질 수 있어 전기요금 안정화 방안도 선제적으로 검토하기로 했다.

정부는 중동 상황에 따른 영향을 최소화하기 위해 전력시장가격 상승이 전기요금 인상으로 이어지는 영향을 완화하는 방안도 함께 살펴볼 계획이다. 아울러 태양광 등 재생에너지 보급 확대를 근본적인 대응 방안으로 보고 올해 재생에너지 보급·융자 사업 예산을 신속히 집행하고, 인허가와 계통연계 과정에서 발생하는 현장 애로를 관계기관과 협력해 조속히 해소할 방침이다.

김성환 장관은 "우리나라 에너지 시스템은 수입 화석연료 의존도가 높아 국제 에너지 가격 변동에 취약하다"며 "재생에너지 중심의 에너지 구조로 신속히 전환하는 것이 에너지 수입 의존도와 탈탄소를 동시에 해결하는 에너지 안보의 핵심"이라고 말했다.

AD

한편 김 장관은 이날 재생에너지 중심의 에너지 전환 추진 현황을 점검하기 위해 경기 서남부 지역에도 방문한다. 김 장관은 시화호 조력발전소 증설 예정지와 시화 국가산업단지 지붕 태양광 발전 현장, 기아 오토랜드 화성공장 전기차 생산시설, 한국지역난방공사 전극보일러 실증 현장 등을 차례로 찾을 예정이다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>