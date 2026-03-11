관세청, 3월 1~10일 수출입 현황

전체 215억달러·반도체 79억달러 '역대 최대'

무역흑자 21억달러

이달 10일까지 수출이 반도체 호조에 힘입어 역대 최대치를 경신했다.

관세청이 11일 발표한 3월 1~10일 수출입 현황에 따르면 수출액은 215억달러로 전년 동기 대비 55.6% 늘었다. 역대 최대치다. 이 추세라면 지난해 6월 시작된 수출증가세가 10개월 연속 이어지게 된다.

이달 10일까지 조업일수는 6.5일로 지난해 같은 기간보다 1일 많다. 이를 고려한 일평균수출액 33억달러로 31.7% 증가했다.

반도체 수출이 175.9% 급증하며 전체 수출 증가세를 견인했다. 석유제품(44.1%)과 승용차(13.9%), 컴퓨터 주변기기(372.1%) 등도 수출이 늘었다. 10대 주요 품목 중 선박(-61.9%)만 감소했다.

국가별로는 중국(91.2%)과 미국(69.9%), 베트남(62.4%) 등 상위 3국의 수출이 모두 늘었다. 이에 따라 이들 국가에 대한 수출 비중은 53.7%를 기록했다. 반면 유럽연합(EU·-6.4%)과 싱가포르(-31.9%)로의 수출은 줄었다.

이달 1~10일 수입액도 194억달러를 기록하며 전년 동기 대비 21.7% 증가했다. 반도체(53.5%)와 반도체 제조장비(10.4%) 등은 증가, 원유(-1.4%), 가스(-6.4%) 등 감소했다. 다만 석탄수입이 67.6% 늘어나면서 에너지(원유·가스·석탄) 수입액은 1.4% 늘었다. 중국(30.6%)과 EU(41.3%), 미국(22.8%), 일본(29.5%), 대만(15.7%) 등 10대 주요국 수입이 모두 늘었다.

수입보다 수출이 더 많이 증가하면서 3월 1~10일 무역수지는 21억달러 흑자를 기록했다. 이에 따라 올해 1월1일부터 3월10일까지의 누적 무역흑자 규모는 262억달러가 됐다.

