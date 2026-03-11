경기도가 도내 미용·뷰티 중소기업의 유럽 시장 진출을 지원하기 위해 유럽 수출상담회에 참가할 10개 기업을 오는 17일까지 모집한다.

참가 기업은 오는 5월25일부터 30일까지 체코 프라하와 오스트리아 빈을 방문해 현지 바이어와 1대 1 수출 상담회를 갖게 된다.

상담 품목은 미용·뷰티 분야며 유럽 시장의 특수성을 고려해 화장품 기업의 경우 유럽 화장품 인증(CPNP) 등록 제품을 보유한 기업은 지원 가능하다.

또한 현지 비관세장벽 대응 역량을 갖춘 기업을 선별하기 위해 파견국 관련 인증 또는 미국 식품의약국(FDA), 유럽 통합규격인증(CE) 등 글로벌 인증을 보유한 기업을 우대한다.

경기도는 참가기업에 ▲출장 인원 1인 항공료 50%(최대 80만원)▲현지 단체 이동 차량 제공 ▲1대 1 전문 통역 지원 ▲수출 상담장 운영 ▲바이어 매칭 및 현지 마케팅 지원 등 다양한 혜택을 제공한다. 다만 항공료 일부와 숙박비, 제품 샘플 운송비 및 관세 등은 참가 기업이 부담해야 한다.

신청은 경기기업비서 누리집(www.egbiz.or.kr)을 통해 온라인으로 하면 된다.

경기도는 수출 준비와 해외 인증 보유 여부, 현지 시장성 등을 종합적으로 평가해 참가 기업을 선정한다.

최종 선정 결과는 3월 말 발표된다.

경기도는 현지 상담에 앞서 사전 설명회, 바이어 수요 분석, 마케팅 자료 현지화 지원 등을 통해 기업들이 보다 실질적인 성과를 거둘 수 있도록 지원할 계획이다.

AD

박경서 경기도 국제통상과장은 "유럽 시장은 까다로운 인증제도와 다양한 비관세장벽으로 인해 진입장벽이 높은 시장이지만, K-뷰티에 대한 선호도가 지속적으로 확대되고 있는 중요한 수출 시장"이라며 "경기도는 2017년부터 축적해 온 유럽 시장 진출 지원 경험을 바탕으로 도내 중소기업들이 비관세장벽을 효과적으로 극복하고 현지 시장에 안정적으로 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>