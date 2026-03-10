충남개발공사, 여자핸드볼팀 창단…강재원 감독 선임



서울올림픽 은메달리스트 강재원 감독·아테네 은메달 김차연 코치 합류

선수 7명으로 출발…전국체전·H리그 출전, 16명 규모로 확대 계획



충남개발공사가 여자핸드볼선수단을 창단하며 지역 스포츠 저변 확대와 전문 선수 육성에 본격 나섰다.

공사는 올림픽 메달리스트 출신 지도자를 중심으로 팀을 꾸려 전국체전과 H리그 등 무대에서 경쟁력을 키운다는 구상이다.

공사는 10일 공사 대회의실에서 '여자핸드볼선수단 창단식'을 개최했다.

선수단은 강재원 감독과 김차연 코치 등 선수 7명으로 구성됐다.

강 감독은 1988년 서울올림픽 은메달의 주역이자 국가대표 감독으로, 2012년 런던올림픽 4강과 2021년 도쿄올림픽 8강을 이끈 국내 핸드볼계 대표 지도자다.

김 코치는 2004년 아테네올림픽 은메달 멤버로 국가대표 선수 경험을 바탕으로 선수 육성을 맡는다.

김병근 사장은 "충남개발공사는 지역과 함께 성장해 온 공기업"이라며 "스포츠를 통해 도민과 더 가까이 호흡하고 지역사회에 새로운 활력을 불어넣기 위해 여자핸드볼선수단을 창단했다"고 말했다.

강재원 감독은 "기본과 원칙을 지키는 팀, 끝까지 도전하는 강한 팀을 만들겠다"고 밝혔다.

충남개발공사는 앞으로 선수단을 16명 규모로 확대해 전국체전과 H리그 등 주요 대회에 출전하고, 청소년 선수 육성을 위한 재능나눔 활동도 추진할 계획이다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



