알테오젠(21조 8036억원), 레인보우로보틱스(16조 6838억원) 등 견인

대전 소재 상장기업들의 지난 2월 말 기준 합산 시가총액이 96조 4986억 원으로 나타났다. 이는 지난 1월(91조 8529억 원) 대비 약 5%(4조 6457억 원) 증가한 수치다.

이를 분석해 보면 알테오젠(21조 8036억 원), 레인보우로보틱스(16조 6838억 원), 리가켐바이오(7조 182억 원) 등 지역 대표 기업들이 코스닥 시가총액 상위권 내에서 견조한 흐름을 이어가며 지역 상장사 전체 외형 성장을 뒷받침한 것으로 풀이된다.

이러한 분위기 속에 지능형 레이저 솔루션 전문기업 ㈜액스비스가 지난 9일 코스닥 시장에 신규 상장하며 올해 대전지역 제1호 상장기업이 됐다.

액스비스는 AI와 로보틱스 기술을 융합한 지능형 고출력 레이저 솔루션 'VisionSCAN'을 통해 이차전지, 반도체 등 정밀 제조 공정 시장을 선도하고 있는 유망 기업이다.

지난 2월 일반 청약에서 2711.06대 1의 높은 경쟁률을 기록하며 약 8조 9634억 원의 증거금을 끌어모았다. 특히 상장 첫날, 종가 4만6000원을 기록하며 공모가(1만1500원) 대비 300% 급등한 성적으로 시장의 압도적인 기대감을 입증했다.

이번 상장은 대전 TP가 운영하는 'IPO & Scale-Up 프로그램'의 실질적인 성과라는 점에서 주목받고 있다. 액스비스는 해당 프로그램을 통해 배출된 7번째 상장 기업으로, 대전 TP는 지역 유망 기업들이 자본시장에 안정적으로 진입할 수 있도록 전문 컨설팅 및 역량 강화 지원을 지속해 왔다.

김우연 대전 TP 원장은 "액스비스의 상장은 대전 TP 지원 프로그램의 실질적 성과이자 지역 기술 기업의 우수성을 보여주는 사례"라며 "앞으로도 상장을 준비하는 지역 기업들이 자본시장에서 제 가치를 인정받고 성장할 수 있도록 맞춤형 지원 체계를 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.

