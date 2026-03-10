부산·여수·해남·광주 산업용 광케이블 국가망 제안

민형배 더불어민주당 국회의원(광주 광산구을)이 부산과 광주를 연결하는 'AI 데이터 고속도로' 구축 구상을 발표했다.

민 의원은 10일 보도자료를 통해 산업용 광케이블(다크파이버)을 국가 기간망으로 구축해 부산-여수-해남-광주를 잇는 초고속 데이터 네트워크를 조성하겠다고 밝혔다.

민형배 더불어민주당 의원이 제시한 부산여수해남광주를 잇는 'AI 데이터 고속도로'(산업용 광케이블 국가기간망) 구축 구상도. 민형배 의원실 제공 AD 원본보기 아이콘

민 의원이 제시한 'AI 데이터 고속도로'는 부산 기장의 국제 해저케이블 거점을 출발점으로 남해안 산업벨트를 따라 구축되는 산업용 광케이블 기반 데이터 전용망이다.

부산 기장에서 여수 국가산단까지 산업용 광케이블을 설치해 국제 해저케이블 거점과 직접 연결되는 데이터 통로를 만들고, 해남 솔라시도 데이터센터 클러스터와 광주 AI 데이터센터를 하나의 데이터망으로 연결하겠다는 구상이다.

민 의원은 이를 통해 여수 국가산단 중화학 기업의 제조 공정에 광주의 인공지능(AI) 기술을 접목해 제조 혁신을 추진하고 대규모 데이터센터 유치 기반을 마련할 수 있다고 설명했다.

민 의원은 "전남·광주는 풍부한 재생에너지와 AI 집적단지라는 강점에도 불구하고 산업용 광케이블 인프라 부족으로 기업 유치에 한계가 있었다"며 "AI 데이터 고속도로가 구축되면 글로벌 AI·클라우드 기업 유치 기반을 갖춘 첨단 산업 거점으로 성장할 수 있을 것"이라고 말했다.

이 계획은 민 의원이 앞서 발표한 산업용 전기요금 '100원 시대' 공약과 함께 전남·광주를 남부권 신산업 중심지로 육성하기 위한 전략의 하나로 제시됐다.

민 의원은 "분산형 RE100 전력망을 기반으로 한 '에너지 고속도로'와 초고속 데이터 인프라인 'AI 데이터 고속도로'를 함께 구축해 전남·광주를 글로벌 첨단 산업 거점으로 만들겠다"며 "에너지와 데이터 인프라를 기반으로 새로운 산업 지도를 그려가겠다"고 밝혔다.

