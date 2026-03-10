코스닥도 4%대 상승 출발

이란 전쟁 마무리 관련 도널드 트럼프 대통령의 발언으로 국제유가가 진정되자 10일 한국 증시도 반등 출발했다. 장 초발 코스피 매수 사이드카(프로그램매수호가 일시효력정지)가 발동되기도 했다.

이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 271.34포인트(5.17%) 오른 5523.21에 장을 시작했다. 외국인이 1381억원, 기관이 995억원가량 순매수했고 개인은 2291억원을 순매도했다.

코스피 반등에 따라 이날 오전 9시6분께 유가증권시장에 매수 사이드카가 발동됐다. 매수 사이드카는 코스피200 선물이 전장 대비 5% 이상 오른 상태가 1분간 지속되면 프로그램매매 매수호가 효력을 5분간 정지하는 제도다.

업종별로 모두 상승세다. 전기·전자 7.50%, 기계·장비 5.82%, 제조 5.65%, 증권 5.27%, 전기·가스 4.69%, 보험 4.60% 등 전반이 강세다.

Advertisement

시가총액 상위 종목도 대부분 상승하고 있다. 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 189,800 전일대비 16,300 등락률 +9.39% 거래량 11,483,595 전일가 173,500 2026.03.10 09:42 기준 관련기사 중동발 위기에 국내 증시 출렁…리스크 장기화 시험대? [특징주]‘트럼프 종전임박 발언’ 삼성전자·SK하이닉스 동반 강세 [클릭 e종목]"삼성전자, 하락장에도 견조한 업황…주가매력↑" 전 종목 시세 보기 (8.01%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 933,000 전일대비 97,000 등락률 +11.60% 거래량 1,516,729 전일가 836,000 2026.03.10 09:42 기준 관련기사 중동발 위기에 국내 증시 출렁…리스크 장기화 시험대? [특징주]‘트럼프 종전임박 발언’ 삼성전자·SK하이닉스 동반 강세 [클릭 e종목]"원익IPS, 삼성·SK 투자 수혜…목표주가↑" 전 종목 시세 보기 (9.33%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 536,000 전일대비 29,000 등락률 +5.72% 거래량 416,965 전일가 507,000 2026.03.10 09:42 기준 관련기사 중동발 위기에 국내 증시 출렁…리스크 장기화 시험대? 정의선 회장, 작년 현대모비스 보수 30억…전년比 31％↓ '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 전 종목 시세 보기 (5.52%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 369,000 전일대비 9,500 등락률 +2.64% 거래량 85,309 전일가 359,500 2026.03.10 09:42 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 삼성SDI, 피지컬 AI용 전고체 배터리 최초 공개…배터리 3사 기술 경쟁 나선다 (종합) 전 종목 시세 보기 (3.48%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,617,000 전일대비 38,000 등락률 +2.41% 거래량 7,558 전일가 1,579,000 2026.03.10 09:42 기준 관련기사 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 코스닥 3%대 반등…코스피는 보합권 전 종목 시세 보기 (3.29%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 553,000 전일대비 44,000 등락률 +8.64% 거래량 122,615 전일가 509,000 2026.03.10 09:42 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (8.45%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 close 증권정보 034020 KOSPI 현재가 103,900 전일대비 7,700 등락률 +8.00% 거래량 4,847,218 전일가 96,200 2026.03.10 09:42 기준 관련기사 [특징주]두산에너빌리티, 가스터빈 수주·개발에 7%↑ 중동발 위기에 국내 증시 출렁…리스크 장기화 시험대? 한투운용 'ACE 원자력TOP10', 원자력 ETF 중 6개월 수익률 1위 전 종목 시세 보기 (6.25), 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 161,600 전일대비 8,200 등락률 +5.35% 거래량 593,035 전일가 153,400 2026.03.10 09:42 기준 관련기사 기아, 첨단 안전기술 담은 '심포니 오브 EV 테크놀로지' 공개 '최강 연비' 타이틀 잇는다…기아 '더 뉴 니로' 2885만원부터 정의선 회장, 작년 현대모비스 보수 30억…전년比 31％↓ 전 종목 시세 보기 (4.04%) 등이다. 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,474,000 전일대비 40,000 등락률 +2.79% 거래량 175,806 전일가 1,434,000 2026.03.10 09:42 기준 관련기사 반대매매 위기 해결, 추가 투자금 마련 모두 연 5%대 금리로 당일 OK 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 '효자' 된 방산 계열사들…한화그룹 시총 4위로 올라 전 종목 시세 보기 (-0.79%)와 HD현대중공업 HD현대중공업 close 증권정보 329180 KOSPI 현재가 576,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 55,730 전일가 576,000 2026.03.10 09:42 기준 관련기사 김정관 산업장관 "캐나다 잠수함 프로젝트, 분리발주 계획 없다 들어" '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 전 종목 시세 보기 (-1.22%)은 하락했다.

코스닥은 이날 45.71포인트 상승한 1147.99로 출발했다. 개인이 1967억원, 기관이 869억원 순매수한 반면 외국인은 2732억원 팔아치웠다.

코스닥 시가총액 상위 종목도 대부분 강세다. 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 171,100 전일대비 7,300 등락률 +4.46% 거래량 1,009,061 전일가 163,800 2026.03.10 09:42 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 전 종목 시세 보기 (3.42%), 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 376,000 전일대비 9,500 등락률 +2.59% 거래량 106,700 전일가 366,500 2026.03.10 09:42 기준 관련기사 코스닥 3%대 반등…코스피는 보합권 코스피, 9.63% 급등…코스닥은 역대 최고 상승률 코스피, 장중 5700선 회복…코스닥도 '껑충' 전 종목 시세 보기 (3.41%), 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 208,000 전일대비 5,500 등락률 +2.72% 거래량 297,979 전일가 202,500 2026.03.10 09:42 기준 관련기사 [클릭 e종목]"에코프로비엠, 원유가 상승에 반사이익 기대…목표가 상승" '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 코스닥 3%대 반등…코스피는 보합권 전 종목 시세 보기 (1.98%), 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 774,500 전일대비 7,500 등락률 +0.98% 거래량 114,442 전일가 767,000 2026.03.10 09:42 기준 관련기사 신용미수 대환, 저가매수 자금 모두 연 5%대 금리로 신청 당일 이용 가능 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 전 종목 시세 보기 (2.61%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 785,000 전일대비 46,000 등락률 +6.22% 거래량 101,157 전일가 739,000 2026.03.10 09:42 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 전 종목 시세 보기 (6.77%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 close 증권정보 298380 KOSDAQ 현재가 187,400 전일대비 2,300 등락률 -1.21% 거래량 456,727 전일가 189,700 2026.03.10 09:42 기준 관련기사 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 코스닥 3%대 반등…코스피는 보합권 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 전 종목 시세 보기 (1.05%), 리노공업 리노공업 close 증권정보 058470 KOSDAQ 현재가 121,200 전일대비 3,000 등락률 +2.54% 거래량 439,344 전일가 118,200 2026.03.10 09:42 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 전 종목 시세 보기 (4.57%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 close 증권정보 950160 KOSDAQ 현재가 105,100 전일대비 1,500 등락률 +1.45% 거래량 225,618 전일가 103,600 2026.03.10 09:42 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 (2.22%), 케어젠 케어젠 close 증권정보 214370 KOSDAQ 현재가 129,500 전일대비 500 등락률 -0.38% 거래량 70,658 전일가 130,000 2026.03.10 09:42 기준 관련기사 [클릭 e종목]"케어젠, '코글루타이드' 상업화·신약 기대…코스닥 대장주 부상" '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 전 종목 시세 보기 (1.62%) 등이 상승했다. 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 183,100 전일대비 7,200 등락률 -3.78% 거래량 234,344 전일가 190,300 2026.03.10 09:42 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 전 종목 시세 보기 는 -0.84% 하락했다.

AD

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령이 '이란과의 전쟁이 마무리 수순이라고 생각한다'고 언급한 것으로 알려지면서 국제유가는 하락했다. 이에 따라 9일(현지시간) 미 증시는 반등했다. S&P500 지수가 0.83%, 다우존스30산업평균지수는 0.50%, 나스닥은 1.83% 오른 채 장을 마감했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>