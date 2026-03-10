스웨덴 노트 디자인 스튜디오와 협업

낮은 오토만, 모듈 좌우 구분 없이 사용

소파 테이블 '소반'도 함께 선보여

리빙 브랜드 알로소는 한국의 좌식 생활문화에서 영감을 받은 새로운 모듈형 소파 컬렉션 '디딤(DIDIM)'을 출시했다고 10일 밝혔다.

알로소 디딤 소파와 소반 테이블. 알로소

이번 신제품은 스웨덴 스톡홀름을 기반으로 활동하고 있는 글로벌 디자인 스튜디오 '노트 디자인 스튜디오(Note Design Studio)'와 협업해 개발한 제품이다.

한옥의 마당과 마루에서 영감을 받은 공간 활용 방식을 현대적인 거실 환경에 맞게 재해석했다. 디딤이라는 이름은 한국어 '디디다'라는 단어에서 착안한 것으로, 공간과 몸이 처음으로 맞닿는 순간을 의미한다.

알로소는 이러한 좌식 문화의 공간 활용 방식과 주방-거실 간의 경계가 흐려지는 리빙 트렌드를 연결한 'K-소파' 디자인을 제안했다.

디딤 소파는 바닥이 생활의 중심 공간으로 활용되는 한국의 전통 좌식 문화에서 착안해 앉기, 기대기, 눕기 등 다양한 자세가 가능한 모듈형 구조로 설계됐다.

디딤 소파의 특징은 낮은 오토만(Low ottoman) 모듈로 소파를 등받이로 기대어 사용하는 자세에서도 편안한 착좌감을 제공한다. 모든 모듈은 좌우 구분 없이 사용할 수 있어, 공간과 생활 방식에 맞춰 자유롭게 배치할 수 있다.

디딤 소파는 지난달 25일 열린 '2026 서울리빙디자인페어'에서 첫 공개와 함께 정식 판매를 시작했다. 현재 알로소 청담 플래그십 스토어를 포함한 3개 매장에 전시 중이며, 향후 전시 매장을 순차적으로 확대할 계획이다.

오는 4월에 추가로 출시되는 소파 테이블 '소반'도 한국 전통 가구에서 영감을 받았다. 가볍고 이동하기 쉬우며 2개의 높낮이로 구성된다. 좌식과 입식 생활을 모두 고려한 낮은 높이와 균형 잡힌 구조로 편안한 착석 환경을 제공한다. 사용자는 모듈 소파와 테이블을 함께 조합하며 생활 방식에 따라 거실 공간을 유연하게 구성할 수 있다.

디자인을 맡은 노트 디자인 스튜디오는 2008년 스웨덴 스톡홀름에서 설립된 글로벌 디자인 스튜디오로 건축, 인테리어, 제품 디자인 등 다양한 분야에서 활동하고 있다. '부드러운 한 방(Gentle Punch)'이라는 디자인 철학을 바탕으로 기능적 편안함 속에 신선한 감각을 더하는 디자인을 선보이면서 '메누(Menu)', '앤트레디션(&Tradition)', '상칼(Sancal)' 등 다양한 글로벌 가구 브랜드와 협업해왔다.

알로소 관계자는 "디딤은 단순한 소파 디자인을 넘어 새로운 공간 활용 방식을 제안하는 프로젝트로, 한국의 좌식 문화와 글로벌 디자인 스튜디오의 시각을 결합해 한국의 현대 거실 환경에 맞게 디자인한 K-리빙 소파"라며, "앞으로도 알로소는 공간과 사람의 관계를 탐구하며, 프리미엄 리빙 라이프스타일을 제안하는 다양한 제품을 선보일 계획"이라고 밝혔다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



