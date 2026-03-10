유튜브 광고 견적 문건 SNS 통해 확산

"충주맨 화제성 고려하면 납득 가능 수준"

유튜브 채널을 개설한 지 일주일 만에 구독자 137만명을 돌파한 김선태 전 충주시 주무관의 광고 단가가 담긴 문건이 온라인에서 확산하면서 관심이 쏠리고 있다. 일부 자료에는 광고 콘텐츠 1건의 단가가 최대 1억원에 달한다는 내용이 포함된 것으로 알려져 업계의 이목을 끌고 있다. 다만 해당 자료가 실제 김선태 측에서 작성된 것인지 여부는 확인되지 않은 상태다.

'충주맨'으로 많은 사랑을 받았던 김선태.

채널 소개서 유출…'前 충주맨'의 압도적 몸값

10일 각종 사회관계망서비스(SNS)에는 '김선태 유튜브 채널 소개서'라는 제목의 문건이 빠르게 확산하고 있다. 해당 자료에는 김선태 채널의 광고 및 라이선스 협업 단가가 상세히 적혀 있는 것으로 전해졌다.

문건에 따르면 광고 협업 단가는 ▲브랜디드 콘텐츠와 하이라이트 쇼츠 패키지 1억원 ▲브랜디드 콘텐츠 8000만원 ▲단독 쇼츠 콘텐츠 5000만원 ▲단순 PPL(간접광고) 3000만원 등으로 제시돼 있다.

김선태 채널 소개서.

또 이 가격은 '1개월 내 계약 체결 기준'이라는 조건이 명시돼 있으며 계약 시점이나 구독자 수 변화에 따라 단가가 변동될 수 있다는 설명도 포함됐다. 채널의 성장세와 화제성이 이어질 경우 향후 광고 단가가 더 높아질 가능성도 있다는 의미로 해석된다.

채널 소개에는 김선태 콘텐츠의 특징에 대해 "솔직한 화법과 인간적인 매력을 지닌 새로운 유형의 크리에이터"라고 설명하며 "기획부터 촬영, 편집까지 직접 수행하는 제작 방식으로 일관된 콘텐츠 완성도를 확보한다"고 소개한 것으로 알려졌다.

"화제성 고려하면 납득 가능"

다만 이 문건이 실제 김선태 측에서 제작한 공식 자료인지는 확인되지 않았다. 유출 경로나 작성 주체 역시 명확하지 않은 상황이다. 자신을 마케터라고 밝힌 한 누리꾼은 SNS에 관련 문건을 언급하며 "누군가 단체 대화방에 채널 소개서를 올렸는데 광고 단가가 꽤 높았다"면서도 "현재 구독자 수와 첫 콘텐츠의 화제성을 고려하면 업계에서도 납득 가능한 수준으로 보였다"고 평가했다.

김선태.

일주일 만에 137만…기업·기관 러브콜 쏟아져

김선태는 충주시청에서 퇴사한 뒤 개인 유튜브 채널을 개설한 지 일주일만인 10일 기준 구독자 137만명을 돌파했다. 김선태는 "채널을 만든 지 엊그제 같은데 벌써 구독자 100만명이 됐다"며 "(구독자) 상승 속도가 굉장히 빠르다고 하더라. 하루 만에 70만명을 넘긴 사례는 제니와 백종원 정도라고 들었다"고 설명했다.

채널 인기가 급상승하면서 기업과 기관들의 러브콜도 쏟아지고 있다. 그의 유튜브 영상 댓글에는 국내 유수의 대기업, 공공기관, 지자체 등이 홍보 문구를 남기며 광고 협업을 요구하는 일까지 벌어지고 있다. 그중 SK하이닉스는 "100만닉스보다 100만선태"라고 100만 구독자 달성을 축하했고, HD현대중공업은 최근 '총수밈'으로 알려진 "형, 설명할 시간이 없어. 어서 배에 타"라는 멘트를 남기며 관심을 끌었다.

김선태는 영상을 통해 실제로 "광고 문의 메일만 700통 정도 받았다"며 "앞으로 홍보 전문 채널을 만들어 사람, 제품, 공익 활동, 기업 등 다양한 분야를 소개하고 싶다"고 밝혔다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



