사재기 행렬 없는 주유소 "아직 체감 안 돼요"

장기화될 경우 "대중교통비 오를까 걱정" 목소리도

택시 등 운수업계도 '예의주시'

도쿄 시내 주유소는 평소와 다름없었다. 미국·이스라엘의 이란 공습으로 국제 유가 급등 우려가 커지고 있지만, 현지에서는 아직 뚜렷한 여파는 관측되지 않았다. 다만 가격 상승세가 이어질 경우 생활 전반에 영향을 미칠 수 있다는 불안감도 감지됐다.

9일 오후 도쿄도 시부야구와 세타가야구 일대의 시내 주유소 네 곳을 확인한 결과, 사재기 등을 위해 몰리는 차량 행렬은 어디서도 찾아볼 수 없었고 오히려 한산했다. 시부야 다이칸야마의 한 주유소 직원은 "아직 특이한 변화는 없습니다만"이라고 짧게 답했다. 운전자들도 유가 급등세를 느끼지 못하는 분위기였다. 주유소에서 만난 한국인 서인성씨는 "이 정도면 많이 오른 것도 아니라 평소처럼 기름을 넣었다"며 "다만 일본 휘발유 가격도 리터당 180엔(1674원)을 기록한 적이 있었기 때문에, 이때만큼 갈까 걱정은 된다"고 전했다.

도쿄 시부야구에 위치한 주유소 전경. 여느 때와 다름없이 고객이 주유하고 있다. 전진영 기자. AD 원본보기 아이콘

이날 방문한 주유소들의 휘발유 가격은 대부분 150엔대(1406원)에서 움직였다. 전주 대비 2~5엔(18.61~46.52원) 오른 수준이다. 일본 주유소 가격 정보 플랫폼 고고지에스에 따르면 이날 도쿄 전체 휘발유 평균 가격은 리터당 156.4엔(1466.3원)으로 지난주보다 3.3엔(30.9원) 오른 정도에 그쳤다.

가격 안정의 배경으로는 몇 가지 구조적 요인이 꼽힌다. 먼저 일본의 대규모 석유 비축 체계다. 1970년대 오일쇼크 이후 일본 정부는 석유 비축 제도를 마련했다. 현재는 정부 비축유와 민간 재고 등을 합쳐 국내 소비 기준 약 254일분의 석유 비축을 확보하고 있다. 당장 시장의 불안감으로 인해 발생하는 가격 급등을 완충하는 역할을 한다는 평가다.

일본 정부도 고물가 대책의 일환으로 유가 관리에 적극 나서왔다. 지난해 말 휘발유에 부과되던 잠정세율을 폐지해 세금 부담을 낮췄고, 한시적으로 정유사 보조금 지원 등을 통해 가격 상승을 조정해왔다. 여기에 인건비 절감을 위한 무인 주유소가 유인 주유소보다 많은 점, 포인트 적립이나 카드 할인 등 업체 간 경쟁 구조도 급등을 방어하는 이유로 꼽힌다.

다만 사태가 장기화할 경우 현재의 안정세도 흔들릴 수 있다는 우려가 제기된다. 자원에너지청이 지난 4일 발표한 일반 휘발유 소매가격은 전주 대비 1.4엔(13원) 오른 리터당 158.5엔(1481.7원)으로 3개월 만에 최고 수준을 기록했다. 다음 주부터 10엔(93.4원) 이상 가격 상승을 예고한 주유소 소식도 등장하고 있어, 유가 상승분은 조만간 소비자 가격에 반영될 가능성이 있다. 세타가야구에 거주하는 20대 이노마타 슈헤이 씨는 "몇 엔밖에 안 오른다고 해도 운전을 자주 하는 편이라 솔직히 중동 뉴스가 신경 쓰일 수밖에 없다"며 "차를 이용하지 않더라도 지하철이나 버스 같은 대중교통 요금도 결국 영향을 받을 것"이라고 말했다.

도쿄 시부야구에 위치한 또다른 주유소. 사재기 행렬 없이 고객이 주유하고 있다. 이곳은 휘발유 리터당 176엔(1649원)으로 방문한 주유소 중 가격은 가장 비쌌으나, 인상 폭은 5엔 정도에 그쳤다. 전진영 기자. 원본보기 아이콘

중동산 천연가스 등 다른 에너지 수급에 대한 불안감도 고개를 들고 있다. 70대 택시 운전사 야마자키 타카오 씨는 "뉴스와 달리 아직 기름값이 크게 올랐다는 느낌은 없다"면서도 "택시 대부분이 액화석유가스(LPG) 차량인데, 오히려 이란 이슈로 가스 가격이 영향을 받을까 걱정"이라고 했다.

일본 정부는 서둘러 대책 마련에 나섰다. 비축유 반출도 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 다카이치 사나에 총리는 전날 중의원 예산위원회에서 "국민이 감당하기 어려운 수준까지 가격이 오르지 않도록, 전기와 가스요금 등을 포함한 대책을 검토 중"이라며 예비비를 활용해 재원 조달에 나설 것이라고 밝혔다.

도쿄(일본)=전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr



