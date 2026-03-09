현직 경찰관, 도망치다 현행범 체포

수사 결과 따라 징계 결정할 듯

기사 이해를 돕기 위한 사진으로 직접적 관련 없음. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

서울 금천구의 한 남성 전용 사우나에서 음란행위를 하던 남성들이 경찰에 붙잡혔다. 이 중에는 현직 경찰관도 포함된 것으로 알려졌다.

9일 서울 금천경찰서에 따르면 공연음란 혐의로 인천 지역에서 근무 중인 50대 경찰관 A씨가 조사를 받고 있다.

A씨는 지난달 22일 오후 금천구 한 사우나 수면실에서 집단으로 음란행위를 한 혐의를 받는다. 당시 현장을 순찰하던 경찰은 남성 6명을 적발했으며, A씨는 단속 과정에서 현장을 빠져나가려다 붙잡혀 유일하게 현행범으로 체포됐다.

A씨는 경찰서로 인계돼 조사를 받은 뒤 당일 귀가했다. 나머지 5명은 즉결심판에 넘겨지거나 경범죄 통고처분을 받아 사건이 종결됐다.

Advertisement

해당 사우나는 남성 전용으로 유사한 신고가 반복돼 수면실에 방범용 폐쇄회로(CC)TV까지 설치했다고 한다.

AD

A씨의 비위 사실은 입건 직후 소속 기관에 통보됐다. 해당 경찰서는 수사 결과에 따라 징계 여부를 검토할 예정이다. 또 CCTV 영상과 주변인 진술 등을 토대로 사건 경위를 조사한 뒤 사건을 검찰로 넘길 방침이다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>