김용범 청와대 정책실장 9일 브리핑

"조기 수습 안 되면 재원 소요 많이 생겨"

김용범 정책실장이 9일 청와대 춘추관에서 이날 오전에 열린 중동상황 관련 비상경제점검회의 결과 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김용범 청와대 정책실장은 9일 중동 상황 대비를 위한 추가경정예산(추경) 편성 가능성에 "진지한 논의를 해봐야 할 것 같다"고 말했다.

김 실장은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 '중동 상황이 장기화할 경우 추경 편성이 앞당겨질 수 있느냐'는 질문에 이같이 대답했다. 김 실장은 "경제 전망이 상당히 괜찮았는데 지금은 달라졌다. (중동 상황이) 얼마나 지속될지 알 수 없다"며 "조기에 수습이 안 되면 이에 따른 (재원) 소요가 많이 생긴다"고 설명했다.

이어 김 실장은 "직접 타격을 받는 산업도 있다"며 "이번 충격에 대한민국 경제가 피해를 보지 않고 잘 헤쳐 나가는 게 최우선 과제가 됐다. 거기에 따라 추가 대응이 필요하다고 하면 진지하게 고민해야 하는 상황이 됐다"고 부연했다.

그러면서 "지금 정해진 (예산) 한도 내에서 (대응)한다면 최고가격제는 못 한다. 그런데 유가 상황은 최고가격제로 대응해야 하는 상황"이라고 부연했다. 최고가격제를 장기간 시행하려면 재원이 필요한데, 추경 등의 방식으로 예산을 확보하지 못하면 대응에 어려움을 겪을 수 있다는 취지다.

한편 김 실장은 "정부는 대통령 말씀대로 이번 위기를 우리 경제의 기회로 만들기 위해 가능한 모든 노력을 기울일 것"이라면서 "국민 여러분께서는 정부를 믿고 정상적인 경제 활동에 전념해 주실 것을 당부드린다"고 밝혔다.

