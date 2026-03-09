▲박영기씨 별세(1946년생), 길병(우진플라임 이사)·미진·미영씨 부친상, 추문갑(대한기계설비건설협회 경영부회장)·박성락(명성공업 상무)씨 장인상=9일 오전 9시10분, 진주시민장례식장 특101호, 발인 11일 오전 8시, 장지 경남 하동 옥종 선산
이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
