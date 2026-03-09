구글 앱마켓 수수료 인하…넷마블 등 수익성 개선 기대

국내 게임업계 수익성 개선 기대감

구글이 앱 마켓 '구글플레이'의 수수료를 낮추기로 결정하면서 국내 게임업계 수익성 개선 기대감이 커졌다. 모바일 게임과 해외 매출 비중이 높은 넷마블 넷마블 close 증권정보 251270 KOSPI 현재가 53,300 전일대비 700 등락률 -1.30% 거래량 164,823 전일가 54,000 2026.03.09 10:47 기준 관련기사 넷마블 '나 혼자만 레벨업:어라이즈 챔피언십' 내달 개최 [특징주]넷마블, 구글 앱수수료 인하 기대감에 13% 급등 韓대기업 중동에 법인 140곳 운영… 삼성 28곳 '최다' 전 종목 시세 보기 등의 직접적인 수혜가 예상된다.

9일 업계에 따르면 올해 12월 한국에서의 구글 인앱 결제 수수료율이 신규 설치 기준 기존 30%에서 20%로 인하된다. 여기에 구글이 제공하는 '앱 경험 프로그램'에 참여해 품질을 일정 수준 인정받으면 수수료율을 15%까지 낮출 수 있다.

또 구글 결제 시스템을 이용하면 5% 추가 수수료가 붙지만, 개발자가 자체 또는 외부 결제 시스템을 이용하면 수수료가 부과되지 않는다. 서비스 및 결제 수수료를 분리해 과금하는 체계로 전환한 것이다. 이와 함께 구독 서비스 수수료율을 15%→10%로 내리고, 제3자 앱스토어 설치 절차를 간소화하는 '등록 앱스토어' 프로그램도 도입한다.

게임업계는 환영한다는 입장을 냈다. 게임 관련 협·단체 7곳(게임문화재단·게임인재단·한국게임개발자협회·한국게임산업협회·한국모바일게임협회·한국인공지능게임협회·한국e스포츠협회)은 "구글의 앱 마켓 정책 변화에 주목하며 공정과 상생의 게임 생태계 조성을 기대한다. 애플을 비롯한 타 플랫폼들도 동참하기를 바란다"고 전했다.

구글은 그동안 연 매출 100만달러(약 14억6000만원) 초과분에 대해 30%의 수수료율을 부과해왔다. 애플도 '인앱 결제 강제 금지법'에 따라 한국 내 앱스토어에서 외부 결제를 허용하고 있지만, 수수료율은 구글과 별 차이가 없다. 한국게임산업협회에 따르면 2020~2023년 국내 게임사들이 구글과 애플에 지불한 앱 마켓 인앱 결제 수수료는 약 9조원으로 추산된다. 엔씨소프트 엔씨소프트 close 증권정보 036570 KOSPI 현재가 201,000 전일대비 13,500 등락률 -6.29% 거래량 41,706 전일가 214,500 2026.03.09 10:47 기준 관련기사 엔씨소프트 '리니지 클래식' 누적 매출 400억원 돌파 "린저씨들 내게 힘을 주소서"…환골탈태 노리는 엔씨소프트[주末머니] 마비노기·아이온2 새 던전 누빈다…설 맞이 대규모 게임 업데이트 전 종목 시세 보기 , 넷마블 등 국내 대형 게임사들은 자체 결제 시스템을 도입해 수수료 부담에 대응해왔다.

구글의 이번 정책 변화로 가장 큰 수혜가 예상되는 곳은 넷마블이다. 넷마블은 모바일 매출 비중이 90%가 넘는 데다 플랫폼 인앱 결제 비중이 70% 이상으로 여전히 높다. 임희석 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 59,800 전일대비 7,300 등락률 -10.88% 거래량 2,092,565 전일가 67,100 2026.03.09 10:47 기준 관련기사 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 한국거래소, ‘2025년 우수 IB 시상식’ 개최 전 종목 시세 보기 연구원은 "구글에 이어 애플도 수수료를 낮출 경우 게임사들의 영업이익률이 평균 7%포인트 상승할 것"이라며 "그 중 넷마블은 올해 300억원, 내년에는 1000억원에 달하는 수수료 절감 효과가 예상된다"고 말했다.

중소 게임사들도 부담을 덜게 됐다. 한 게임사 관계자는 "자체 결제 시스템을 구축하는 것도 비용이 적지 않게 들어 중소 게임사들에는 어려운 일"이라며 "구글의 새 정책을 대형사들 못지않게 중소형사들도 반기고 있다"고 말했다. 다만 "시행 시기가 연말로 다른 국가들에 비해 늦고 기존-신규 회원 간 수수료율에 차등을 둔 점은 아쉽다"며 "게임 산업이 성장기를 지나 성숙기에 접어든 만큼 생태계를 고려하면 수수료는 더 내려가야 한다"고 덧붙였다.

