수은, 대한전선 HDVC 공장에 4500억 금융 지원

'국가핵심자원' 초고압직류송전 해저케이블 생산 지원

한국수출입은행은 대한전선이 충남 당진에 건설 중인 '해저케이블 제2공장 신설 프로젝트'에 총 4500억원 규모의 금융지원을 제공한다고 9일 밝혔다.

이번 지원은 국가핵심자원인 초고압직류송전(HVDC) 해저케이블의 국내 생산능력을 확충하기 위해 수출금융 2000억원과 공급망안정화기금 2500억원을 결합해 제공된다. 수은의 금융 수단을 모두 활용해 우리 기업을 원스톱으로 지원하는 'K-파이낸스 패키지'의 일환이다.

수은이 지원하는 대한전선 당진 2공장은 ▲대규모 해상풍력 단지 조성 ▲본격화되는 서해안 에너지 고속도로 ▲국가 간 전력망 연계에 필수적인 HVDC 해저케이블 등을 생산하는 시설이다. 산업통상부는 2025년부터 해저케이블을 국가핵심자원으로 지정해 관리 중이다. 특히 HVDC 해저케이블은 국가 핵심 전력망과 최근 수요가 급증하는 글로벌 인공지능(AI) 데이터센터 구축에도 필수적인 기반 시설이다. 수은은 최근 도입한 'AI 전환(AX) 특별프로그램'을 활용해 관련 산업 성장을 뒷받침할 계획이다.

또한 국내에 전력망 인프라 공급망을 안정적으로 구축해 대외 의존도 완화, 에너지 안보 강화라는 두 마리 토끼를 잡는다는 방침이다.

이번 정책 자금 지원은 해외 대신 국내에 공장을 신설하는 국내 복귀 기업에 대한 금융지원 성격도 띠고 있다. 이를 통해 당진 지역 신규 일자리 창출과 관련 전후방 산업 활성화 등 지역 균형발전에도 역할을 할 것으로 예상된다.

수은 관계자는 "앞으로도 우리 기업이 글로벌 시장의 기술 주도권을 선점하도록 적극 뒷받침하고, 핵심기술 보유 기업의 국내 복귀를 지원해 지역경제를 활성화하하겠다"며 "공급망안정화기금과의 시너지를 극대화해 우리 기업이 글로벌 산업 경쟁력을 확보하는 데도 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

