LS일렉트릭 등 코엑스 '인터배터리 2026' 참가

ESS 등 신사업 역량 대거 공개

LS일렉트릭( LS ELECTRIC LS ELECTRIC close 증권정보 010120 KOSPI 현재가 704,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 701,000 2026.03.09 개장전(20분지연) 관련기사 KB운용 'RISE 코리아전략산업액티브 ETF, 순자산 1000억 돌파 LS일렉트릭, 에이스침대에 태양광 연계 에너지관리 솔루션 구축 [클릭 e종목]"LS, 올해 실적개선 유효…금속값 상승·고부가제품 확대" 전 종목 시세 보기 ), LS엠엔엠(LS MnM) 등 LS그룹 주요 계열사 7개 기업이 국내 최대 배터리 산업 전시회에서 미래 전략 사업 역량을 선보인다. LS일렉트릭은 LS MnM· LS머트리얼즈 LS머트리얼즈 close 증권정보 417200 KOSDAQ 현재가 16,920 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,060 2026.03.09 개장전(20분지연) 관련기사 LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입 [특징주]이재명 당선…풍력·태양광 등 재생에너지株 상승세 [실전재테크]최근 상장 중소형주 주의…'싼 종목'에겐 기회 전 종목 시세 보기 ·LS알스코·LS사우타·LS이모빌리티솔루션·LS티라유텍 등 그룹 계열사와 함께 오는 11일부터 13일까지 3일간 서울 강남구 코엑스에서 열리는 '인터배터리 2026'에 참가한다고 9일 밝혔다.

LS일렉트릭은 LS MnM·LS머트리얼즈·LS알스코·LS사우타·LS이모빌리티솔루션·LS티라유텍 등 그룹 계열사와 함께 오는 11일부터 13일까지 3일간 서울 강남구 코엑스에서 열리는 ‘인터배터리 2026’에 참가한다. 사진은 ‘인터배터리 2026’ LS 부스 조감도. LS일렉트릭 AD 원본보기 아이콘

LS일렉트릭은 6개 계열사들과 공동으로 45부스(406㎡) 규모의 전시장을 마련하고 ▲에너지저장장치(ESS) ▲직류(DC) 솔루션 ▲데이터센터 ▲미래 소재 ▲전기차(EV) ▲스마트팩토리 등 6개 테마를 중심으로 차별화된 솔루션과 기술 역량을 강조한다. '배터리 산업의 시작과 끝, LS가 함께합니다'라는 주제로 배터리 소재부터 데이터센터용 핵심 제품까지 차세대 전력산업 전반에 걸친 토털 솔루션을 대거 공개한다.

LS일렉트릭은 차세대 ESS와 직류 패키지 솔루션 등 전략 신제품을 전면 배치한다. LS일렉트릭의 '올인원 ESS 플랫폼(All-in-One ESS Platform)'은 배터리와 전력변환장치(PCS) 등에 설치된 센서를 통해 실시간으로 수집되는 상태 데이터를 인공지능(AI)으로 분석해 전력 사용량을 예측하고 사전 고장을 예방함으로써 효율성과 안정성을 획기적으로 높이는 차세대 솔루션이다.

LS일렉트릭은 산업용 모듈형 ESS솔루션인 'LS일렉트릭 MSSP(Modular Scalable String Platform)'도 소개한다. MSSP는 전력변환 분야 핵심 기술과 모터제어속도를 통해 에너지사용량을 절감시키는 전력전자 기반 산업용 드라이브(인버터) 분야에서 쌓아 온 세계 최고 수준 제조 역량을 바탕으로 독자 개발한 제품이다.

이와 함께 직류 배전 운영 플랫폼 'DC 팩토리 솔루션(DC Factory Solution)'을 공개하고 ▲반도체 변압기(SST) ▲DC-DC 컨버터 ▲반도체 차단기(SSCB) 등 차세대 직류 배전 핵심 제품 경쟁력도 강조한다.

Advertisement

LS MnM은 배터리소재 사업의 추진 현황과 미래 비전을 제시한다. 관람객 누구나 사업 전략과 가치를 쉽게 이해할 수 있도록, 글로벌 공급망과 비즈니스 프로세스를 시각화한 콘텐츠들을 전시한다. 현재 LS MnM은 원료 확보부터 제품 생산까지 수직계열화를 통해, 글로벌 시장의 규제 요구를 충족하는 투명한 출처의 '비금지외국기관(Non PFE)' 공급망 구축을 앞두고 있다. 안정적인 원료 확보를 위해, 인도네시아에 소재한 니켈제련소 투자도 진행 중이다. 또한 온산국가산업단지에 건설 중인 배터리소재 공장이, 연내에 테스트 가동을 거쳐 4분기부터 양산에 돌입할 예정이다.

LS머트리얼즈는 AI 데이터센터의 피크 전력 이슈 해결을 위한 고속 충·방전 에너지저장솔루션 '울트라캐퍼시터(UC)'를 소개한다. 특히 AI 데이터센터에 최적화된 '셀듈(Celldule, 셀-모듈 일체형 울트라캐퍼시터)'을 이번 전시에서 최초 공개한다.

LS알스코는 합작 회사인 하이엠케이(HAIMK)와 함께 배터리 제조 공정에 필수인 고순도 알루미늄 소재 및 핵심 부품과 배터리의 성능과 안정성을 높여주는 첨단 소재 기술 역량을 선보인다.

LS사우타는 DCIM(데이터센터 인프라 관리 시스템) 솔루션 'Beyond X CUBE'를 선보인다. Beyond X CUBE는 AI 영상 분석을 통한 배터리 화재 감시, 소규모언어모델(SLM) 기반 배터리 정밀진단, AI 기반 공조 최적제어, 실시간 유체 시뮬레이션(RFS)을 활용한 디지털 트윈 기반 열·기류 분석 등 통합 설비 모니터링 솔루션을 제공한다.

LS이모빌리티솔루션은 친환경차의 핵심 안전부품인 EV릴레이 및 PRA(Power Relay Assembly) 신제품과 신기술을 대거 공개하며, 기존 안정화된 성능에 더하여 차별화된 솔루션을 제공한다.

LS티라유텍은 배터리 제조기업과의 스마트팩토리 구축 경험과 20여년 제조 컨설팅 역량, 자체 토탈 솔루션·플랫폼을 바탕으로 사람-시스템-로봇을 AI로 연계한 AI-드리븐 통합 운영 모델을 제시하며 AI 기반 통합 운영 체계 전환을 추진하고 있다.

AD

LS일렉트릭 관계자는 "LS그룹의 에너지, 모빌리티 주요 계열사들이 그룹 차원의 사업 경쟁력을 시장에 각인시키기 위해 공동 참가했다"며 "배터리 소재부터 배터리가 적용되는 모빌리티와 데이터센터 사업까지 배터리 산업 전반의 생태계를 아우르는 계열사 간의 시너지를 강조할 것"이라고 말했다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>