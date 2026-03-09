인천 경서∼검단 '중봉터널' 사업 본격화…우선협상자 선정
인천시는 서구 경서삼거리와 검단2교차로를 잇는 길이 4.5km '중봉터널 민간투자사업' 우선협상대상자로 가칭 중봉터널주식회사(대표사 DL건설)를 선정했다고 9일 밝혔다.
중봉터널은 민간투자방식(BTO-a)으로 추진되는 왕복 4차로 규모 지하터널로, 우선협상대상자는 총사업비로 3493억원을 제안했다. 특히 지난 달 '제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획(2026~2030)'에 반영돼 국비 512억원을 확보함으로써 사업 추진에 탄력이 붙을 전망이다.
시는 올해 말까지 우선협상대상자와 협상을 마무리하고 2028년에는 터널 공사를 시작할 계획이다.
중봉터널 위치도. 인천시 제공
터널이 조성되면 인천의 주요 간선도로인 중봉대로의 단절 구간이 연결되면서 인천 남부와 서북부 지역 간 통행 시간이 20분가량 단축되고 통행 비용도 절감될 것으로 기대된다. 아울러 봉수대로·서곶로 등 주변 간선도로의 일평균 교통량이 최대 2만3000대 감소할 것으로 예상된다.
인천시 관계자는 "중봉터널은 인천 남북 간 도로망을 완성하는 핵심 기반 시설"이라며 "통행시간을 단축하고 교통혼잡을 완화해 시민이 체감할 수 있는 교통환경 개선을 이루겠다"고 말했다.
박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
