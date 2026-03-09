문체부, 문학상주작가 23일까지 공모…100여명 선발

도서관·서점 등에서 문학 프로그램 기획·운영

평균 주3회 근무…월 240만원·4대보험 지원

문화체육관광부가 한국문화예술위원회와 함께 '2026년 문학상주작가 지원사업'에 참여할 작가를 오는 23일까지 공모한다고 9일 밝혔다.

문학상주작가 지원사업은 작가가 도서관, 서점, 문학관 등 시설에 머물며 주민을 위한 문학 프로그램을 기획·운영(평균 주 3회)할 수 있도록 인건비와 운영비를 지원하는 사업이다. 선정된 작가는 5월부터 11월까지 7개월간 해당 시설에서 근무하며, 월 240만원의 임금과 4대 보험 가입을 지원받는다. 작가는 주 5일 근무 중 이틀 재택근무를 통해 충분한 창작활동을 보장받으며, 시설 내 전용 창작공간도 지원받는다.

문체부는 지난해(76명)보다 약 35% 많은 100여 명을 선발할 계획이다. 작가들이 활동할 시설은 지난 1~2월 공모를 통해 전국 도서관(67개), 서점(16개), 문학관(15개) 등 모두 98곳이 선정됐다. 각 시설은 이번 공모를 통해 함께 활동할 작가를 선발하게 된다. 특히 만 39세 이하 청년 작가들이 현장경험을 쌓고 독자와의 접점을 넓힐 수 있도록 '청년 참여형'을 선정된 시설은 청년 작가를 포함해 최대 2명까지 작가를 채용할 수 있다.

참여를 원하는 작가는 9일 오전 10시부터 23일 오후 7시까지 '문학상주작가 온라인 매칭박람회' 누리집에서 신청하면 된다. 작가는 누리집에서 시설별 상세 정보를 확인한 뒤, 최대 3곳까지 선택해 지원할 수 있다.

지난해 문학상주작가 지원사업을 통해 참여 작가 76명이 작품 82건을 발간했고, 프로그램 참여자 중 20명이 등단·수상하는 등 성과를 냈다. 최근 3년간 전국 230개 문학시설에서 운영한 1029개 프로그램에는 지역주민 등 약 15만 명이 참여했고, 자발적인 독서 및 창작 동아리가 활성화되는 등 지역 문학 생태계의 자생력을 높였다는 평가를 받고 있다.

Advertisement

AD

이용신 문체부 예술정책관은 "올해 문학 분야 지원 예산이 문학상주작가 지원사업 확대(33억원, 9억원 증액)를 포함, 지난해 294억원에서 459억원으로 대폭 늘었다"며 "문체부는 앞으로도 작가의 안정적인 창작을 돕고 국민의 문학 향유 기회를 넓히기 위해 문학 분야를 체계적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>