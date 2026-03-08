대회 최종일 버디만 4개 깔끔한 마무리

람 6언더파 몰아치기 시즌 첫 우승

앤서니 김 공동 31위, 안병훈 공동 45위

송영한이 LIV 골프 홍콩(총상금 3000만달러)에서 공동 31위에 올랐다.

그는 8일 홍콩 골프클럽(파70·6710야드)에서 열린 대회 4라운드에서 보기 없이 버디만 4개를 낚았다. 4언더파 66타를 친 송영한은 최종 합계 9언더파 271타로 대회를 마무리했다. 지난달 호주 애들레이드에서 우승한 교포 선수 앤서니 김(미국)도 공동 31위에 합류했다.

송영한은 11번 홀(파4)에서 시작해 13번 홀(파5)에서 첫 버디를 잡았고, 17번 홀(파4)에서 1타를 더 줄였다. 이어 3번 홀(파5)에서 2온에 성공해 가볍게 버디를 추가한 뒤 4번 홀(파4)에서 날카로운 아이언 샷으로 1.8ｍ 버디를 기록했다.

욘 람(스페인)이 6언더파를 몰아치며 3타 차 우승(23언더파 257타)을 차지했다. 욘 람은 올 시즌 개막전인 LIV 골프 리야드와 두 번째 대회 애들레이드에서 연속 준우승을 거둔 데 이어 세 번째 대회에서 우승컵을 들어 올렸다.

욘 람이 LIV 골프 홍콩 우승 직후 트로피를 들고 환하게 웃고 있다. 홍콩=로이터연합뉴스 원본보기 아이콘

토마스 데트리 2위(20언더파 260타), 토마스 피터스(이상 벨기에) 3위(19언더파 261타), 찰스 하월 3세(미국)는 4위(18언더파 262타)에 자리했다. 캐나다 교포 이재훈은 공동 18위(11언더파 269타)다. 한국은 안병훈은 공동 45위(7언더파 273타), 김민규는 공동 50위(3언더파 277타)로 대회를 마쳤다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



