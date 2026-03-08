강기정 시장·정진욱 의원 등 참석

“말이 아닌 결과로 남구 변화”

광주 남구 제1선거구에 출마한 박철호 예비후보가 선거사무소 개소식을 열고 선거 행보를 시작했다.

박 예비후보는 지난 7일 남구 선거사무소에서 개소식을 열었다. 행사에는 강기정 시장과 정진욱 의원, 지역 주민과 지지자 등이 참석했다.

지난 7일 박철호 광주시의원 예비후보 선거사무소 개소식에서 박 후보가 참석자들 앞에서 인사말을 하고 있다. 박 예비후보는 앞으로 지역을 돌며 주민들을 만나 남구 주요 현안과 발전 방향을 논의할 계획이라고 밝혔다.

박 예비후보는 인사말에서 남구청 보좌관과 광주시 정무특보, 국회의원 보좌관 등을 거친 행정 경험을 언급하며 "말이 아니라 결과로 남구의 변화를 만들겠다"고 말했다.

광주·전남 행정통합과 관련해서는 "행정통합 시대를 남구 발전의 기회로 만들어야 한다"며 "통합 광역권 속에서 남구가 성장할 수 있도록 전략을 준비하겠다"고 밝혔다. 또 "현장에서 답을 찾고 정책으로 이어가겠다"며 "주민과 함께 남구의 미래를 설계하는 시의원이 되겠다"고 말했다.

왼쪽부터 정진욱 국회의원과 박철호 광주시의원 예비후보, 강기정 광주시장이 함께 기념촬영을 하고 있다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



