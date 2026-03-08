천위페이 넘어 36연승 행진…와즈이와 결승

서승재-김원호·이소희-백하나도 나란히 결승

'세계 최강' 안세영이 배드민턴 최고 권위 대회인 전영오픈 결승에 진출했다.

여자 단식 세계랭킹 1위 안세영은 8일(한국시간) 영국 버밍엄 유틸리타 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼1000 전영오픈 4강에서 천위페이(중국)를 2-1(20-22 21-9 21-12)로 꺾었다.

첫 게임을 듀스 접전 끝에 아쉽게 내준 안세영은 2게임 9-8 상황에서 연속 7득점을 몰아치며 단숨에 승기를 잡았다. 운명의 3게임에서도 안세영은 1-1 이후 단 한 차례의 추격도 허용하지 않는 무결점 경기를 펼쳤다.

이로써 안세영은 국제대회 연승 기록을 '36'으로 늘리며 지난해 10월 덴마크오픈 이후 무패 행진을 이어갔다.

안세영은 이번 대회에서 통산 세 번째 우승이자 한국 배드민턴 단식 선수 최초의 '전영오픈 2연패'에 도전한다.

과거 박주봉, 정명희, 길영아 등 전설적인 복식 스타들이 이 대회에서 연패를 달성한 사례는 있었지만, 한국 단식 선수가 2년 연속 정상에 오른 적은 단 한 번도 없었다.

안세영은 결승에서 왕즈이(중국·세계랭킹 2위)와 맞붙는다.

남자복식 서승재·김원호(이상 삼성생명)와 여자복식 이소희·백하나(이상 인천국제공항)도 나란히 결승에 올랐다.

서승재와 김원호는 준결승에서 인도네시아의 레이몬드 인드라·니콜라우스 호아킨을 2-0(21-19 21-13)으로 완파하며 전영오픈 2연패에 청신호를 켰다. 두 선수의 결승 상대는 에런 치아·소우이익(말레이시아)으로, 통산 상대 전적에서는 2승 1패로 앞서 있다.

이소희와 백하나도 말레이시아의 탄 펄리·티나 무랄리타란을 2-0(21-17 21-18)으로 꺾고 결승에 진출했다. 이소희와 백하나가 결승에서 류성수·탄닝(중국)을 꺾을 경우 2024년 대회 이후 2년 만에 정상 탈환에 성공하게 된다.

