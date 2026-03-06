역대 네 번째 사극 1000만 돌파

유해진 다섯 번째·박지훈 데뷔작 진기록

영화 '왕과 사는 남자' 스틸 컷 AD 원본보기 아이콘

단종의 애달픈 생애 마지막을 조명한 영화 '왕과 사는 남자'가 1000만 영화 반열에 올랐다.

배급사 쇼박스는 개봉 31일째인 6일 오후 6시 30분 누적 관객 수가 1000만 명을 넘었다고 밝혔다. 역대 서른네 번째이자, 국내 개봉작으로는 2024년 '파묘'와 '범죄도시 4' 이후 2년 만에 나온 기록이다. 지난해 극장가 최고 흥행작인 애니메이션 '주토피아 2(770만 명)'를 훌쩍 뛰어넘으며 침체기를 겪던 극장가에 활력을 불어넣었다.

이 작품은 지난 설과 3·1절 연휴에 무서운 속도로 관객을 빨아들였다. 개봉 14일 차인 지난달 17일 설 당일에 300만 고지를 밟았고, 3·1절 하루에만 81만 명 이상을 모았다.

'왕과 사는 남자'는 사극 장르로는 '왕의 남자', '광해, 왕이 된 남자', '명량'에 이어 역대 네 번째로 1000만 고지를 밟았다. 도달 속도는 개봉 12일 만에 1000만을 찍은 '명량' 다음으로 빠르다.

Advertisement

영화 '왕과 사는 남자' 스틸 컷 원본보기 아이콘

흥행의 중심에는 세대를 아우르는 탄탄한 서사가 자리한다. 폐위된 단종 이홍위(박지훈)가 유배지인 강원도 영월 광천골에서 마을 사람들과 어울리며 보내는 마지막 시기를 조명한다. 단종을 감시하는 동시에 보호해야 하는 촌장 엄흥도(유해진)가 어린 선왕과 신분, 나이를 뛰어넘어 교감하는 과정을 밀도 있게 그려낸다.

이번 흥행으로 유해진은 개인 통산 다섯 번째로 1000만 관객을 품었다. 박지훈은 첫 상업 영화 데뷔작으로 1000만 배우 타이틀을 거머쥐었다. 한명회를 연기한 유지태 역시 연기 인생 최초로 1000만 영화라는 이정표를 세웠다.

AD

장항준 감독은 예상을 뛰어넘은 성적에 감사의 뜻을 표했다. 쇼박스를 통해 "한 번도 상상해 본 적이 없는 상황에 저와 가족들 모두 기쁘면서도 조심스럽다"며 "축하해주시는 많은 분께 감사하다"고 소감을 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>