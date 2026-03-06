저렴한 비용·편의성에 취준생 활용 증가

일부 기업 "AI 사진 탈락" 명시

AI로 정장·헤어 합성도 쉽게 가능해

면접 현장 혼선 우려도 나와

AI 취업사진 둘러싼 새로운 채용 변수

생성형 인공지능(AI)이 생활 전반으로 퍼지면서 자기소개서와 이력서 작성뿐 아니라 취업용 증명사진까지 AI로 제작하는 사례가 늘고 있다. 그러나 이를 둘러싸고 채용 공정성과 신뢰 문제를 놓고 논란이 커지고 있다.

6일 연합뉴스는 최근 취업준비생을 중심으로 자기소개서와 이력서, 나아가 증명사진마저도 AI로 제작하는 시대가 도래했다고 보도했다.

일반적으로 취업용 증명사진을 촬영하려면 정장 차림에 헤어와 메이크업을 준비한 뒤 사진관을 방문해야 한다. 촬영과 보정, 헤어·메이크업 비용까지 포함하면 10만 원이 넘는 경우도 적지 않다. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

먼저. 일반적으로 취업용 증명사진을 촬영하려면 정장 차림에 헤어와 메이크업을 준비한 뒤 사진관을 방문해야 한다. 촬영과 보정, 헤어·메이크업 비용까지 포함하면 10만 원이 넘는 경우도 적지 않다. 반면 AI 증명사진 서비스는 얼굴 사진 한 장만 있으면 정장 합성, 헤어스타일 수정, 피부 보정 등을 자동으로 적용해 증명사진을 만들어준다. 가격도 저렴하다. 일부 모바일 앱은 3000원 수준에 이용할 수 있고, 고해상도 출력이나 세밀한 편집 기능을 제공하는 전문 플랫폼도 2만 원 안팎에서 이용할 수 있다.

숙명여자대학교 순헌관 광장에서 열린 취업직무박람회에서 학생들이 이력서 사진 촬영을 하고 있다. 아시아경제 원본보기 아이콘

문제는 이렇게 만들어진 사진이 실제 모습과 차이가 날 수 있다는 점이다. 합성이나 과도한 보정으로 면접장에서 지원자를 처음 보는 면접관들이 혼선을 겪는 사례가 나오면서 논란이 불거지고 있다. 최근 일부 기업의 채용 공고에는 'AI로 생성한 증명사진 업로드 금지'라는 문구가 등장하기도 했다. AI 사진을 사용할 경우 서류 심사에서 탈락할 수 있다는 안내도 확산하고 있다.

Advertisement

취업 준비생들 사이에서는 의견이 엇갈린다. 취업준비생 강 모 씨(27)는 "AI 프로필 사진으로 이미 여러 기업의 서류 전형을 통과했다"며 "취업 사진의 목적은 단정한 인상을 전달하는 것인데 AI가 이를 가장 효율적으로 해준다"고 말했다. 그는 "기술을 활용하는 것도 하나의 능력인데 굳이 10만 원을 들여 사진관에 갈 필요를 느끼지 못한다"고 덧붙였다.

지난해 한 중견기업 마케팅 직무에 합격한 이 모 씨(26)도 취업 준비 당시 AI로 만든 증명사진을 사용했다. 그는 "이력서 사진은 크기도 작고 완전히 다른 얼굴만 아니라면 큰 문제는 없다고 생각했다"며 "사진관 촬영 후 과도하게 보정하는 것과 AI 사진의 차이를 크게 느끼지 못했다"고 말했다.

AD

반면 AI 사진이 채용 과정의 신뢰를 훼손할 수 있다는 지적도 나온다. 또 다른 취업준비생 이 모 씨(26)는 "사진관 촬영 비용이 10만 원이 넘다 보니 3000원짜리 AI 사진 앱을 사용해 봤다"며 "정장까지 합성하니 완벽해 보였다"고 말했다. 하지만 그는 "온라인 커뮤니티에서 'AI 사진은 서류 필터링 대상'이라는 글을 보고 심장이 덜컥 내려앉았다"며 "결국 사진관 촬영을 다시 예약했다"고 털어놨다. 이 가운데, AI 취업 사진을 두고는 '기술을 활용한 합리적인 비용 절감'이라는 긍정적 시각과 '채용의 기본인 신뢰를 저해할 수 있다'는 비판이 맞서고 있다. 생성형 AI가 채용 과정에까지 영향을 미치면서 기업과 취업준비생 모두에게 새로운 고민거리가 되고 있다는 평가다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>