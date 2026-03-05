가짜뉴스 확산에 SNS 플랫폼도 비상

이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 시신을 수습하는 사진이 공개돼 논란이 일었으나, 이는 인공지능(AI)으로 만든 가짜 이미지인 것으로 확인됐다.

4일(현지시간) AFP 팩트체크팀은 최근 사회관계망서비스(SNS) 등에서 확산하는 '하메네이 시신' 사진은 AI로 생성된 허위 이미지라고 밝혔다.

문제가 된 이미지에는 무너진 콘크리트 잔해 속에 하메네이가 누워 있고 헬멧을 쓴 구조대원들이 주변에서 구조 작업을 하는 모습이 담겼다. 또 다른 이미지에는 하메네이가 콘크리트 더미 아래 반듯하게 누워 있는 장면도 포함됐다.

지난 2일(현지시간) 파키스탄 카라치에서 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이 사망을 규탄하는 시위가 열렸다.

그러나 AFP는 하메네이의 시신을 보여주는 공식 사진은 공개된 적이 없으며, SNS에서 확산한 이미지들은 AI로 생성됐을 가능성이 높다고 설명했다. AFP는 특히 페이스북에 공유된 하메네이 관련 이미지에서 메타(Meta)의 AI 생성 이미지 표시가 확인됐다고 지적했다. 또 사진 속 하메네이의 손과 손가락 형태가 비정상적으로 왜곡돼 있는 등 AI 생성 이미지에서 흔히 나타나는 특징이 발견됐다고 덧붙였다.

한편 전쟁 관련 가짜뉴스가 확산하자 SNS 플랫폼도 대응에 나섰다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 이끄는 엑스(X·옛 트위터)는 전쟁 관련 AI 생성 영상을 출처 표기 없이 게시하는 사용자에게 수익 공유를 중단하기로 했다.

X의 제품 책임자 니키타 비어는 지난 3일 X 게시물을 통해 "무력 충돌을 다룬 AI 생성 동영상을 게시할 때 AI 제작 사실을 밝히지 않은 이용자는 광고 수익 공유 프로그램에서 90일 퇴출당한다"며 "재차 적발 시에는 프로그램에서 영구 제명된다"고 공지했다. 이에 따라 이용자가 관련 영상을 게시할 때는 메뉴에서 'AI로 제작됨'이라는 표시를 반드시 추가해야 한다.

