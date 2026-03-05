이상훈 대표, 다양한 논의 진행 예정

이중항체 전문기업 에이비엘바이오는 이달 9일부터 11일까지 개최되는 '제5회 이스트-웨스트 바이오파마 서밋 : 서울(East-West Biopharma Summit: Seoul)'에 참석한다고 5일 밝혔다. 이번 행사는 글로벌 바이오 전문지인 바이오센츄리와 바이오 경영진 네트워크 베이헬릭스가 공동 주최하며, 글로벌 컨설팅 기업 맥킨지 앤드 컴퍼니가 인사이트 파트너로 참여한다.

이상훈 에이비엘바이오 대표가 올해 1월 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에서 열린 제44회 JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JPMHC) 기간 기자들과 만나 인터뷰하고 있다. 정동훈 기자 AD 원본보기 아이콘

이스트-웨스트 바이오파마 서밋은 제약·바이오 산업 관계자들이 모여 글로벌 시장에 대한 인사이트를 공유하고 새로운 사업 기회를 모색하는 자리로, 일라이 릴리, 로슈, 베링거인겔하임, MSD, GSK 등의 글로벌 기업들도 참석할 예정이다.

이번 행사에서 에이비엘바이오 이상훈 대표는 이달 10일 예정된 '딜 메이커 쇼케이스' 세션에 패널로 참석해 글로벌 기업과의 기술이전 성공을 위한 핵심 전략과 협상 과정에서 얻은 교훈 및 시행착오를 공유할 예정이다.

이와 함께 에이비엘바이오는 행사 참석을 위해 서울을 찾은 글로벌 기업들과 만나 사업개발 관련 논의를 진행하고, 다양한 파트너십 기회를 모색할 계획이다. 현재 글로벌 기업들로부터 가장 큰 관심을 받고 있는 기술은 뇌혈관장벽(BBB) 셔틀 플랫폼 '그랩바디-B(Grabody-B)'다. 에이비엘바이오는 지난해 4월 GSK와 21억4010만파운드(약 4조1000억원) 규모의 그랩바디-B 기술이전 계약을 체결했으며, 같은 해 11월에는 일라이 릴리와 총 26억200만달러(약 3조8000억원) 규모의 그랩바디 기술이전 계약과 함께 1500만달러(약 220억원) 규모의 전략적 지분 투자 계약을 체결했다.

에이비엘바이오는 4-1BB 기반 이중항체 플랫폼 '그랩바디-T(Grabody-T)'가 적용된 면역항암제의 임상 데이터 공유도 지속할 예정이다. 최근 그랩바디-T 기반 파이프라인 중 가장 개발 속도가 빠른 ABL111(Givastomig)이 전이성 위암 1차 치료 환자를 대상으로 한 임상 2상을 시작했다. 에이비엘바이오는 이 외 다른 그랩바디-T 기반 파이프라인의 임상을 단독요법에서 병용요법으로 확장해 나갈 계획이다.

Advertisement

AD

이상훈 에이비엘바이오 대표는 "딜메이커로 이스트-웨스트 바이오파마 서밋에 패널로 초청받게 돼 영광이다. 기술이전 과정에서 얻은 경험과 노하우를 공유할 예정"이라며 "글로벌 기업들과의 비즈니스 미팅은 지속적으로 이뤄지고 있다. 행사 기간 동안 매우 바쁜 시간을 보낼 것으로 기대하고 있다. 좋은 성과를 거둘 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>