[포토] 민주, 박찬대 前 원내대표 인천시장 단수공천

정청래 더불어민주당 대표가 4일 국회에서 열린 중앙당 공천관리위원회 지방선거 후보 공천 심사 결과 발표 회견에서 인천시장 후보로 결정된 박찬대 의원(오른쪽)에게 파란 점퍼를 전달한 뒤 포옹하고 있다. 민주당 공관위는 박찬대 의원을 인천시장 단독 후보로 이날 결정해 발표했다.

