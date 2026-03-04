[포토] 與, 6·3 지선 인천시장 후보에 박찬대 단수공천
AD
원본보기 아이콘

정청래 더불어민주당 대표가 4일 국회에서 열린 중앙당 공천관리위원회 지방선거 후보 공천 심사 결과 발표 회견에서 인천시장 후보로 결정된 박찬대 의원(오른쪽)에게 파란 점퍼를 전달한 뒤 포옹하고 있다. 민주당 공관위는 박찬대 의원을 인천시장 단독 후보로 이날 결정해 발표했다.


꼭 봐야 할 주요 뉴스

"실화냐, 관리비 300만원 전기료 191만원" 66억 한강뷰 아파트도 예외 아니었다 "실화냐, 관리비 300만원 전기료 191만원" 66억 한...
AD


영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
3·1절 기념 나의 독립 DNA 찾기

3·1절 기념 나의 독립 DNA 찾기

당신이 추구하는 항쟁 스타일은?
Advertisement

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement
Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement