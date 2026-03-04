경산시(시장 조현일)가 실시한 '2025년 민원 서비스 만족도 조사'에서 종합 만족도 78.4점을 기록하며 시민들로부터 '만족' 수준의 안정적인 평가를 받았다.

이번 조사는 2025년 민원 처리가 완료된 시민 4만7786명을 대상으로 전문 기관의 ARS 방식을 통해 진행됐다.

2025년 민원서비스 만족도 조사 인포그래픽. 경산시 제공

평가 항목은 신속성, 친절성, 공정성 등 4개 분야 9개 항목으로 구성됐으며, 총 2020명의 시민이 응답에 참여해 행정 서비스에 대한 생생한 목소리를 전했다.

조사 결과에 따르면, 특히 친절성(81.7점), 공정성(81.3점), 적극성(80.7점) 등 3개 핵심 항목이 80점을 상회하며 '매우 만족' 평가를 받았다.

이는 경산시 행정 서비스의 질적 수준이 시민들의 기대치에 부합하고 있음을 수치로 입증한 결과다.

분야별로도 고른 성과가 나타났다.

문화·공원·체육 분야가 80.2점으로 가장 높았고, 교통·환경(79.3점), 보건·복지(79.2점) 등 생활 밀착형 행정 전반에서 특정 분야에 치우치지 않는 균형 잡힌 만족도를 보였다.

특히 종합 점수 78.4점은 최근 2년간 전국 평균인 77.53점보다 0.87점 높은 수치다.

그동안 경산시는 여권 접수 온라인 사전 예약제, 임산부 및 영유아 동반 민원인 우선 처리 서비스, 무인민원발급기 장애인 편의 강화 등 수요자 중심의 환경 조성에 힘써왔다.

또한 민원 공무원을 위한 힐링 프로그램과 친절 교육을 병행하며 내실 있는 서비스 체계를 구축했다.

조현일 경산시장은 "이번 평가 결과는 우리 공직자들의 노력에 대한 시민 여러분의 따뜻한 격려라고 생각한다"며, "앞으로도 시민의 다양한 요구를 면밀히 반영해 맞춤형 서비스를 제공하고 공무원도 안심하고 근무할 수 있는 행복민원실 조성에 노력을 기울이겠다"고 말했다.

