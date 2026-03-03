본문 바로가기
블랙핑크 '데드라인' 발매 첫날 146만장 판매…YG "추가 제작"

이이슬기자

입력2026.03.03 10:39

블랙핑크. YG엔터테인먼트 제공

블랙핑크. YG엔터테인먼트 제공

그룹 블랙핑크가 미니 3집 '데드라인 (DEADLINE)'으로 국내외 주요 차트 정상에 올랐다.


3일 한터차트에 따르면 '데드라인'은 2월 5주(2월23일~3월1일) 주간 음반차트에서 147만920장을 판매하며 1위를 기록했다. 지난달 27일 오후 2시 발매 이후 이틀 반나절만의 집계 결과다.

발매 당일 판매량은 146만1785장으로 K팝 걸그룹 사상 하루 최고 판매량 기록을 세웠다. YG엔터테인먼트 측은 "앨범 수요가 당초 예상을 웃돌아 추가 제작을 진행 중"이라고 밝혔다.


음원과 영상 지표도 상위권을 차지했다. 타이틀곡 '고(GO)' 뮤직비디오는 2월27일 기준 유튜브 글로벌 일간 인기 뮤직비디오 1위에 올랐다. 현재 조회수는 3000만뷰를 넘어섰다. 블랙핑크는 전 세계 아티스트 최초로 유튜브 구독자 1억명을 돌파했다.


이 앨범은 누적 38개 지역 아이튠즈 앨범 차트 1위를 기록했으며, 중국 QQ뮤직에서도 타이틀곡과 수록곡이 최상위권에 진입했다. '고' 뮤직비디오는 용기와 연대의 메시지를 담은 영상미로 호응을 얻고 있다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
