트레이더스, 물가 잡는 '푸드 페스티벌' 개막…인기 먹거리 최대 7000원 할인

3월 22일까지 4주간 열어…주차별 신선·가공식품 10종 할인

전국 24개 지점 동시 진행…신세계포인트 적립 시 누구나 할인

신세계의 창고형 할인 매장 트레이더스 홀세일 클럽(트레이더스)이 밥상 물가 안정을 위한 '푸드 페스티벌'을 개막했다.

푸드 페스티벌은 연 3회 진행하는 대표 할인 행사로, 신세계포인트 적립만으로 누구나 할인 혜택을 받을 수 있다.

올해 첫 행사는 지난달 시작해 3월 22일까지 4주간 전국 24개 점포에서 진행되며, 매주 월요일마다 행사 품목이 변경된다. 주차별로 10개의 신선·가공식품을 최대 7000원 할인한다.

2주차(3월2일~8일)에는 '횟감용 연어필렛(팩)'을 5000원 할인하고, 트레이더스 가성비 푸드카페인 T카페에서는 '로스트 치킨마요덮밥'을 1000원 할인 판매한다. 이는 지난해 필렛회 매출이 2024년 대비 15.2%, T카페 매출이 20.5% 상승하는 등 가성비 먹거리에 대한 수요가 확대된 점을 반영했다.

3주차(3월9일~15일)에는 '한우 등심·채끝(냉장·팩·리테일팩 제외)'을 팩당 7000원 할인하고, '젤리스트로우(1540g)'를 3000원 할인한 9980원에 판매한다.

4주차(3월16일~22일에는 '캐나다산 냉장 삼겹살·목심(리테일팩 포함)' 6000인한다. 대용량 리테일팩 상품은 지난해 매출이 전년 동기 대비 9.7% 증가하는 등 꾸준한 성장세를 보이고 있다.

한편 트레이더스의 2025년 누계 영업이익은 1293억원으로, 2010년 1호점(구성점)을 오픈한 2010년 이후 최초로 1000억원을 돌파했다. 이는 2024년 대비 39.9% 증가한 수치다.

지난해 3분기에는 분기 매출 1조4000억원으로 사상 처음 분기 매출 1조원을 돌파하는 등 실적 호조를 이어가고 있다.

이형순 이마트 트레이더스 사업부장은 "'푸드 페스티벌'은 트레이더스가 지난 10여년간 이어온 대표 물가 안정 행사"라며 "앞으로도 창고형 할인점의 강점을 살린 다양한 할인 행사를 선보여 물가 안정에 앞장서겠다"고 밝혔다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



