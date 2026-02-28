봄바람 가득 3월…나주사랑상품권 12% 특별 할인

10% 선할인 2% 후캐시백 방식

80억 원 발행·예산 소진 시까지 판매

오는 4월부터 10% 상시 할인도

전남 나주시가 위축된 소비심리 회복과 지역 상권 활성화를 위해 3월 나주사랑상품권 할인율을 12%로 상향하며 1분기 소비 촉진 정책을 마무리한다.

나주시는 3월 모바일과 카드형 나주사랑상품권 할인율을 12%(선할인 10%·캐시백 2%)로 조정해 내달 3일부터 특별 할인 판매에 나선다고 27일 밝혔다.

이번 조치는 당초 3월 11% 할인 계획에서 국도비 지원 조건 변경에 따라 12%로 확대된 것이다.

시는 1월 11%, 2월 15% 설 명절 특별 할인에 이어 3월 12% 할인까지 1분기 총 260억 원을 집중 발행하며 연초 소비 진작에 힘을 쏟고 있다.

3월 할인은 10% 선할인과 2% 후캐시백 방식으로 운영하며 선할인은 구매 즉시 적용되며 후캐시백은 결제금액의 2%를 적립해 제공한다.

신규 구매 여부와 관계없이 보유 금액으로 결제하더라도 캐시백이 적용된다.

발행 규모는 80억 원으로 예산 소진 시까지 판매한다.

최근 월초 조기 소진 사례가 이어지고 있어 구매를 희망하는 시민은 판매 일정에 맞춰 신청하는 것이 필요하다.

모바일과 카드형 나주사랑상품권은 지역상품권 'chak' 앱 또는 관내 금융기관을 통해 신청 및 발급받을 수 있으며 캐시백 적립 내역은 앱에서 확인 가능하고 사용을 위해서는 캐시백 기능을 'ON'으로 설정해야 한다.

시는 4월부터 모바일과 카드형 나주사랑상품권 할인율을 10%로 상시 운영하고 9~10월 명절 및 지역 축제 기간에는 별도의 특별 할인도 추진할 계획이다.

나주시 관계자는 "3월 할인율 상향은 1분기 소비 진작을 마무리하는 중요한 결정이다"며 "앞으로도 지역 상권에 실질적인 도움이 되는 탄력적인 할인 정책을 지속 추진하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



