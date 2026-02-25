영양군, 행정혁신 성과 입증…K-브랜드 어워즈 수상

양수발전 유치·기본소득 정책 결실

주민 체감 행정 경쟁력 부각

영양군이 주민 중심 혁신 정책과 지역 소멸 대응 성과를 인정받으며 행정 경쟁력을 대외적으로 입증했다. 영양군은 25일 열린 '2026K-브랜드 어워즈'에서 행정혁신도시 부문 수상의 영예를 안았다고 밝혔다.

이번 수상은 인구 감소와 재정 여건 악화라는 지방의 구조적 위기 속에서도 선제적 정책과 생활 밀착형 행정을 통해 실질적 변화를 만들어낸 점이 높은 평가를 받은 결과다.

군은 미래 성장 기반 마련을 위해 총사업비 2조6000억원 규모의 양수발전소 유치에 성공하며 지역 경제 활성화의 전기를 마련했다. 이를 통해 지원금 936억원 확보와 함께 연간 약 14억원의 지방세 증대, 150여 명의 상시 일자리 창출이 기대되는 등 안정적인 중장기 성장 동력을 확보했다는 평가다.

재정 확보 측면에서도 의미 있는 성과가 이어졌다. 영양군은 공모사업 62건을 통해 국·도비 약 1740억원을 확보하며 재정 한계를 보완했고, 지방소멸 대응 기금 평가에서 전국 최고 등급을 받아 국비 120억원을 확보하는 등 정주 여건 개선과 인구 대응 정책 추진의 실행력을 입증했다.

주민 체감형 복지 정책 역시 높은 평가를 받았다. 군은 경북에서 유일하게 농어촌 기본소득 대상지로 선정돼 월 20만원을 지급하고 있으며, 전 군민 농어촌버스 무료화 정책을 시행해 교통비 부담 완화와 이동권 보장 등 생활 밀착형 복지 행정을 확대하고 있다.

영양군 관계자는 "이번 수상은 군민과 행정이 함께 만들어낸 정책 성과가 대외적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 지역의 위기를 기회로 전환하는 혁신 행정을 통해 군민이 체감하는 변화를 지속해서 만들어가겠다"고 말했다.

지방소멸 위기가 심화하는 상황에서 영양군의 이번 수상은 단순한 기관 표창을 넘어 정책 실행력과 행정 방향성을 동시에 입증한 사례로 평가된다. 대규모 발전 인프라 유치와 재정 확보, 기본소득 및 교통 복지 확대가 유기적으로 결합하며 '생활 속 변화'를 만들어냈다는 점에서 의미가 크다. 특히 재정과 인구 기반이 취약한 소규모 지자체도 전략적 정책 설계와 주민 체감형 행정을 통해 경쟁력을 확보할 수 있음을 보여준 점은 향후 지방소멸 대응 정책의 중요한 참고 모델이 될 것으로 보인다.





